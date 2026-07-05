19 مباراة و19 هدفاً.. مبابي لا يتوقف مع «الديوك»



وصل كيليان مبابي، مهاجم وقائد منتخب فرنسا إلى 19 مباراة في كأس العالم، معادلاً رقم أنطوان غريزمان، وذلك بعد مشاركته في مباراة باراغواي فجر اليوم، معززاً مكانته بين أكثر لاعبي منتخب بلاده مشاركة في تاريخ البطولة، أحرز خلالها 19 هدفاً، منها 7 أهداف في النسخة الحالية، متساوياً مع ليونيل ميسي في قائمة هدافي البطولة.



وتعد نسخة 2026 المشاركة الثالثة للمهاجم الفرنسي في كأس العالم، بعد ظهوره لأول مرة في مونديال 2018، ومن بعده نسخة 2022، قبل أن يثبت استمراريته في النسخة الحالية قائداً للمنتخب، وأحد أبرز عناصره الأساسية.



ويعكس عدد المباريات، التي شارك فيها تأثيره الواضح على منتخب «الديوك» ونجاحه مبكراً في الظهور معه، حيث يبلغ من العمر 27 عاماً ما يمنحه فرصة كبيرة لمواصلة رفع رصيده في النسخ المقبلة، خصوصاً مع استمرار فرنسا في التقدم دائماً إلى الأدوار الإقصائية.



ويتقدم عليه في سجل المونديال، الحارس هوغو لوريس، الذي يمتلك 20 مباراة، ما يعني أن مبابي يحتاج إلى مباراة واحدة فقط لمعادلة الرقم، ومباراتين للانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين ظهوراً في تاريخ كأس العالم مع فرنسا، فيما وصل إجمالي عدد مشاركاته إلى 103 مباراة، ليعادل رقم مدربه الحالي ديدييه ديشامب، ويصعد إلى المركز التاسع في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلاً للديوك عبر التاريخ.