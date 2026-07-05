خوفاً من «العيون».. المنتخب الأمريكي يعيش «خلف الأسوار»



فرض المنتخب الأمريكي لكرة القدم إجراءات أمنية مشددة على مقر تدريباته في مدينة سياتل، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعدما أحاط ملعب التدريب بأسوار سوداء معتمة لمنع أي محاولات محتملة للتجسس على خطط الجهاز الفني.



ويستعد منتخب الولايات المتحدة لخوض واحدة من أهم مبارياته في البطولة، عندما يلتقي بلجيكا في الساعة الرابعة فجر الثلاثاء المقبل بتوقيت الإمارات، على ملعب لومين فيلد، في صراع على بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.



ويخوض المنتخب الأمريكي تدريباته في ملعب كرة القدم بجامعة واشنطن، وهو الملعب ذاته الذي استخدمه خلال مرحلة المجموعات، إلا أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو قرر تشديد الإجراءات الأمنية، بعد ملاحظة وجود مرتفعات ومبانٍ تطل مباشرة على أرضية الملعب، ما قد يسمح بمراقبة الحصص التدريبية.



وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين فقط من تصريحات أثارت الجدل لبوتشيتينو، عندما شوهد يصور محيط ملعب التدريب بهاتفه المحمول قبل مواجهة أستراليا في دور المجموعات.



وعند سؤاله عن سبب ذلك، قال المدرب الأرجنتيني مازحاً: «نحن نعيش في عصر الجواسيس»، موضحاً أنه كان يصور مقطع فيديو لإرساله إلى مسؤول الأمن في المنتخب من أجل تقييم محيط الملعب ونقاط الرؤية الخارجية.



ورغم أن تصريحاته جاءت بروح الدعابة، فإن المنتخب الأمريكي تعامل بجدية مع ملف تأمين التدريبات، حيث أقام خمسة حواجز كبيرة مغطاة بقماش معتم لحجب الرؤية عن الملعب من جميع الجهات المكشوفة.



ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحيط فيها المنتخب الأمريكي تدريباته بإجراءات أمنية استثنائية، إذ أمضى معظم فترة البطولة في جنوب كاليفورنيا داخل معسكر مغلق تحيط به أسوار معتمة ونظام أمني مشدد، حفاظاً على سرية التحضيرات.



كما تأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد المخاوف من التجسس في عالم كرة القدم، خصوصاً بعد الحادثة التي شهدتها الكرة الإنجليزية أخيراً، عندما تم ضبط أحد محللي نادي ساوثهامبتون وهو يصور تدريبات أحد المنافسين خلال مباريات الملحق المؤهل، ما أدى إلى استبعاد النادي من المنافسة.



وكان المنتخب الأمريكي قد عاش أيضاً حالة استنفار أمني خلال بطولة الكأس الذهبية العام الماضي، بعدما رصدت طائرة مسيرة مجهولة تحلق فوق مقر تدريباته، قبل أن يتبين لاحقاً أن الأمر كان إنذاراً كاذباً.



ويأمل بوتشيتينو أن تسهم هذه الإجراءات في الحفاظ على سرية خططه الفنية، ومنح لاعبيه أفضل إعداد ممكن قبل المواجهة الصعبة أمام المنتخب البلجيكي، في واحدة من أبرز مباريات الدور ثمن النهائي لمونديال 2026.