عبدالله حسن: صراع المدارس الكروية يحسم مواجهتي المكسيك وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا



أكد عبدالله حسن، الخبير الكروي والمحاضر المعتمد لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، من خلال رؤيته الفنية لمواجهتي المكسيك أمام إنجلترا، والبرتغال أمام إسبانيا، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، أن المباراتين تمثلان مواجهة مباشرة بين مدارس كروية مختلفة، وأن التفاصيل التكتيكية، أكثر من المهارات الفردية، ستكون صاحبة الكلمة العليا في تحديد هوية المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.



المكسيك × إنجلترا



يرى عبدالله حسن، أن مواجهة المكسيك وإنجلترا ستدور حول صراع واضح بين منتخب يسعى إلى فرض نسق سريع مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، وآخر يعتمد على الاستحواذ المنظم والضغط العالي والجودة الفردية للاعبيه.



وأوضح أن المنتخب المكسيكي سيحاول منذ صافرة البداية رفع إيقاع المباراة، والضغط بقوة في الثلث الأوسط، مع الاعتماد على التحولات الهجومية السريعة لاستغلال المساحات التي يتركها ظهيرا المنتخب الإنجليزي أثناء التقدم، وهي إحدى النقاط التي قد تمنح أصحاب الأرض أفضلية هجومية إذا نجحوا في تنفيذها بدقة.



وفي المقابل، سيعمل المنتخب الإنجليزي على فرض سيطرته على الكرة وإدارة نسق اللقاء من خلال الاستحواذ المنظم، مع استغلال أنصاف المساحات والتفوق العددي في وسط الملعب، إلى جانب سرعة تدوير الكرة لإجبار الدفاع المكسيكي على التحرك المستمر وفتح الثغرات بين خطوطه، مع الحفاظ على التنظيم الدفاعي لمنع الهجمات المرتدة.



وأشار إلى أن المباراة قد تحسم عبر أربعة مفاتيح تكتيكية رئيسية، تتمثل في قدرة إنجلترا على فرض إيقاعها رغم الضغط الجماهيري، ونجاح المكسيك في استغلال المساحات خلف ظهيري المنافس، وكفاءة المنتخب الإنجليزي في استثمار أنصاف المساحات بين خطوط الدفاع المكسيكي، إضافة إلى أهمية الكرات الثابتة والكرات الثانية التي غالباً ما تلعب دوراً حاسماً في المواجهات المتوازنة.



وأضاف أن الأفضلية ستصب في مصلحة إنجلترا إذا تمكنت من التحكم بإيقاع اللعب والحفاظ على توازنها الدفاعي أثناء الاستحواذ، بينما قد تنجح المكسيك في قلب موازين المباراة إذا فرضت نسقاً سريعاً واستثمرت سرعة التحولات الهجومية والدعم الجماهيري لتحويل اللقاء إلى مواجهة مفتوحة.



البرتغال × إسبانيا



وصف عبدالله حسن، مواجهة البرتغال وإسبانيا بأنها واحدة من أكثر مباريات البطولة تعقيداً من الناحية التكتيكية، لما يمتلكه المنتخبان من جودة فنية عالية، مع اختلاف واضح في فلسفة اللعب بينهما.



وأوضح أن المنتخب البرتغالي سيحاول منع إسبانيا من فرض سيطرتها التقليدية على وسط الملعب، من خلال الضغط على حامل الكرة، والاعتماد على التحولات الهجومية السريعة، واستغلال المساحات التي يتركها الظهيران الإسبانيان، مع توظيف المهارات الفردية على الأطراف، والحفاظ على التوازن الدفاعي عند التقدم للهجوم.



أما المنتخب الإسباني، فسيسعى إلى فرض أسلوبه القائم على الاستحواذ واللعب الموضعي، عبر تدوير الكرة بسرعة، وصناعة التفوق العددي في وسط الملعب، واستغلال أنصاف المساحات بين خطوط الدفاع البرتغالي، إلى جانب تطبيق الضغط العكسي فور فقدان الكرة للحد من خطورة المرتدات.



وأكد أن نتيجة المباراة ستتوقف على أربعة عوامل تكتيكية رئيسية، أولها قدرة إسبانيا على بسط نفوذها في وسط الملعب والتحكم في إيقاع اللعب، وثانيها نجاح البرتغال في استغلال التحولات السريعة والمساحات خلف ظهيري المنافس، وثالثها كفاءة الفريقين في إدارة لحظات التحول بعد فقدان الكرة، وأخيراً مدى فاعلية استثمار الأطراف وأنصاف المساحات، وهي المناطق التي يمتلك فيها المنتخبان عناصر قادرة على صناعة الفارق.



وأشار إلى أن المنتخب الإسباني سيكون الأقرب لفرض شخصيته إذا تمكن من السيطرة على الكرة وإدارة نسق المباراة وفق فلسفته المعتادة، بينما قد تنجح البرتغال في فرض سيناريو مختلف إذا استطاعت كسر إيقاع الاستحواذ الإسباني وتحويل المواجهة إلى صراع يعتمد على السرعة والجودة الفردية، وهو ما قد يجعل الحسم مرهوناً بتفصيلة تكتيكية صغيرة أو لمسة إبداع من أحد النجوم.



واختتم تحليله بالتأكيد على أن مباريات الأدوار الإقصائية تحسم غالباً بقدرة المدربين على قراءة تفاصيل اللقاء وإجراء التعديلات المناسبة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن الانضباط التكتيكي وإدارة لحظات التحول بين الدفاع والهجوم سيكونان العاملين الأكثر تأثيراً في رسم ملامح المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.