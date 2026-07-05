حصاد المونديال.. المغرب تضرب موعداً نارياً مع فرنسا في ربع النهائي

تجددت المواجهة المرتقبة بين المغرب وفرنسا في كأس العالم، بعدما حجز المنتخبان مقعديهما في الدور ربع النهائي من مونديال 2026، إثر فوز "أسود الأطلس" على كندا بثلاثية نظيفة، وتغلب "الديوك" على باراغواي بهدف دون رد، ليضربا موعداً جديداً يحمل طابع الثأر الكروي بعد مواجهتهما الشهيرة في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

المغرب يعبر كندا بثلاثية

بلغ المنتخب المغربي الدور ربع النهائي للمرة الثانية توالياً في كأس العالم، بعدما تغلب على كندا 0-3، ليحجز أولى بطاقات دور الثمانية في النسخة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، ظهر "أسود الأطلس" بوجه مختلف بعد الاستراحة، حيث افتتح عز الدين أوناحي التسجيل في الدقيقة 50، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 82، مسجلاً أول أهدافه في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ثم اختتم البديل سفيان رحيمي الثلاثية في الدقيقة 98.

وكرر المنتخب المغربي تفوقه على كندا للمرة الثانية توالياً في كأس العالم، بعدما سبق أن هزمها 2-1 في دور المجموعات بنسخة قطر 2022.

وشهدت المباراة تألق الحارس ياسين بونو، الذي تصدى لعدة محاولات خطيرة في الشوط الأول، بينما استغل المنتخب المغربي المساحات التي خلفها اندفاع كندا الهجومي في الدقائق الأخيرة ليحسم اللقاء بثلاثية مستحقة.

فرنسا تحسم التأهل

وفي مواجهة أخرى، تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على باراغواي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ16.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر كيليان مبابي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء احتُسبت بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، ليقود "الديوك" إلى مواصلة مشوارهم نحو اللقب.

مواجهة ثأرية مرتقبة

ويضرب المنتخب الفرنسي موعداً مع المغرب في الدور ربع النهائي يوم 9 يوليو بمدينة فوكسبورو في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، في لقاء يعيد إلى الأذهان مواجهة نصف نهائي مونديال قطر 2022، التي انتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد.

ويدخل المنتخب المغربي المواجهة بطموح مواصلة إنجازه التاريخي وبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما يسعى المنتخب الفرنسي إلى تأكيد تفوقه ومواصلة حملة الدفاع عن آماله في المنافسة على لقب كأس العالم 2026.