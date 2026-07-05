عاصفة رعدية تنقل تدريبات الأرجنتين قبل مواجهة مصر

اضطر منتخب الأرجنتين إلى تغيير برنامجه التدريبي قبل مواجهة مصر في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بعدما أجبرته العواصف الرعدية التي ضربت مدينة فورت لودرديل على نقل المران إلى صالة الألعاب الرياضية التابعة لنادي إنتر ميامي، وفق ما أعلنه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

ويواصل منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، استعداداته لمواجهة منتخب مصر، المقررة مساء الثلاثاء بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأعاد الجهاز الفني، بعد تغيير مكان التدريب، تنظيم البرنامج البدني للفريق، حيث خضع اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة الرأس الأخضر إلى تدريبات بدنية مكثفة ومخصصة، لتعويض غيابهم عن المشاركة في اللقاء السابق.

وواصل اللاعبون الذين شاركوا أمام الرأس الأخضر تنفيذ برنامج الاستشفاء المعتاد عقب المباريات، ضمن خطة الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية عناصر الفريق قبل مواجهة مصر.

وكان منتخب الأرجنتين قد حجز مقعده في دور الـ 16 بعد فوزه على الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في مباراة دور الـ32، فيما تأهل منتخب مصر عقب تغلبه على أستراليا بركلات الترجيح.

ويلتقي الفائز من مواجهة الأرجنتين ومصر مع المتأهل من مباراة سويسرا وكولومبيا في الدور ربع النهائي.