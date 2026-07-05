جماهير فرنسا تندد بأداء حكم مواجهة باراغواي

نددت جماهير فرنسا بأداء الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف خلال مواجهة منتخب بلادها أمام باراغواي في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بعد مباراة شهدت التحامات كثيرة وانتهت بفوز «الديوك» بهدف دون رد، ليتأهلوا إلى ربع النهائي لمواجهة المغرب.

وأشهر تانتاشيف ثلاث بطاقات صفراء خلال المباراة، جاءت جميعها للاعبي فرنسا، رغم اعتراضات فرنسية على تكرار الأخطاء من لاعبي باراغواي، وهو ما دفع الجماهير إلى انتقاد إدارة اللقاء بعد صافرة النهاية.

وانتقد لاعب فرنسا ريان شرقي أيضًا الأداء التحكيمي، وقال: «لم أكن أعلم أن فريقًا يمكنه ارتكاب 30 خطأ دون الحصول على بطاقة صفراء، بكل أمانة، كان الأمر لا يُصدق».

وأضاف شرقي: «نطلب من اللاعبين احترام الحكام، لكن الاحترام يجب أن يكون متبادلًا.. إذا رفض الحكم معاقبة الأخطاء المتكررة، فهو يشجع على المزيد منها».

وتابع لاعب منتخب فرنسا: «الأمر الأكثر إحباطًا هو أننا اضطررنا لمواجهة ما هو أكثر من خصومنا.. كل قرار بدا وكأنه يزيد الأمور صعوبة، ولم يكن لتقنية الفيديو المساعد «VAR» أي دور في حماية اللاعبين».

وأبدى كيليان مبابي غضبه من طريقة لعب باراغواي، وقال في تصريحات لقناة «بي إن سبورتس»: «كنا نعرف نوع المباراة التي سنخوضها.. أظهرنا أننا لسنا فريقًا يجيد اللعب الهجومي فقط.. إذا تطلب الأمر بذل جهد كبير، فسنبذله».

وأضاف قائد منتخب فرنسا: «ظنوا أننا سنأتي ونلعب ببدلات رسمية، نحن نعرف أيضًا كيف نلعب بأسلوب عنيف.. لقد فزنا، بل وتفوقنا عليهم في ذلك».

وأكد مبابي أن منتخب باراغواي اختار الطريقة التي تناسبه في المباراة، وقال: «لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للعب.. هناك طريقة واحدة فقط، وهي الفوز».

وحاول ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، الحفاظ على هدوئه بعد المباراة، وقال: «لقد رأيت أشياء كثيرة.. أعددت اللاعبين لذلك، وكانوا يتوقعون هذا النوع من المباريات».

وأضاف ديشامب: «لا أريد انتقاد باراغواي.. كل فريق يلعب بالطريقة التي يريدها، لكن كانت هناك بعض الإهانات من مقاعد بدلاء المنافس، ولم نكن بحاجة إليها».

وأوضح مدرب فرنسا أن الأهم بالنسبة له كان منع خروج اللقاء عن السيطرة في نهايته، وقال: «الأهم أنه مع نهاية المباراة لم تحدث أي خلافات وألا نحصل على بطاقة أخرى».

وأكد لاعب فرنسا ديزيريه دوي صعوبة المواجهة، وقال: «لقد كانت مباراة حماسية للغاية، مليئة بالالتحامات.. كان يتعين علينا أن نكون مستعدين».

وأضاف دوي: «هذا الفريق يبذل قصارى جهده في كل كرة مشتركة.. كان ينبغي علينا أن نحافظ على هدوئنا وتركيزنا في المباراة».

وحسمت فرنسا تأهلها بهدف سجله مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 70، بعدما تعرض دوي للإعاقة داخل منطقة جزاء باراغواي، ليضرب المنتخب الفرنسي موعدًا مع المغرب في الدور ربع النهائي، منتصف ليل الجمعة المقبل بتوقيت الإمارات.