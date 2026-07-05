حكيمي يراسل مبابي قبل مواجهة المغرب وفرنسا

أكد كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، أنه تلقى رسالة من أشرف حكيمي عقب تأهل المنتخبين إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، معربًا عن سعادته بتجدد المواجهة بينهما، وذلك بعد فوز فرنسا على باراغواي وضربها موعدًا مع المغرب.

وقال مبابي، في تصريحات نقلها موقع «فوت ميركاتو» عقب المباراة، إن تركيز المنتخب الفرنسي ينصب الآن على الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام المغرب، مضيفًا: «علينا أن نرتاح ونركز على مباراة المغرب.. حكيمي؟ أنه راسلني بالفعل، سنركز ونلعب، نحن سعداء بمواجهتهم، فهم فريق قوي جدًا».

وجاءت تصريحات مهاجم فرنسا قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمعه بزميله السابق في باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، بعدما نجح المنتخبان في بلوغ الدور ربع النهائي من البطولة.

وتجدد هذه المواجهة ذكرى لقاء نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، عندما فاز منتخب فرنسا على المغرب 2-0، وواصل طريقه إلى المباراة النهائية.