تحليل| فرنسا تفك شفرة باراغواي بركلة جزاء بعد حبس الأنفاس

شهدت مواجهة فرنسا وباراغواي صراعًا محتدمًا بين فكرين كرويين متناقضين، حيث فرض المنتخب الفرنسي أسلوب الاستحواذ والضغط الهجومي المستمر، مع الاعتماد على توسيع رقعة الملعب عبر الأطراف. وفي المقابل، تسلح منتخب باراغواي بتنظيم دفاعي محكم، مرتكزًا على الدفاع المنخفض والرقابة اللصيقة على مفاتيح اللعب، وبشكل خاص كيليان مبابي، بهدف تضييق المساحات وإغلاق العمق الدفاعي، مع الاعتماد على التحولات الهجومية السريعة.

ورغم الهيمنة الميدانية الواضحة لـ«الديوك» خلال الشوط الأول، فإن أداءهم افتقد الفاعلية الهجومية والتنوع في بناء اللعب، إذ تركزت المحاولات على الاختراقات الفردية عبر الأطراف بوجود مبابي وعثمان ديمبيلي، ومساندة مانو كوني ومايكل أوليس، دون وجود عمق تكتيكي قادر على خلخلة التنظيم الدفاعي لباراغواي. كما غابت المساندة الفاعلة والزيادة العددية من لاعبي الوسط داخل منطقة الجزاء، لتتحول العرضيات والتمريرات البينية إلى مهمة سهلة للدفاع، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حافظت المباراة على الإيقاع التكتيكي نفسه، إذ نجح مدرب باراغواي في فرض السيناريو الذي أراده، بإجبار فرنسا على اللعب بعيدًا عن مناطق الخطورة، مع الاقتراب من جر المباراة إلى الأشواط الإضافية، مستفيدًا من صلابة الخط الخلفي وتألق الحارس أورلاندو غيل. وفي ظل استمرار الصمود الدفاعي، جاءت نقطة التحول عبر ركلة جزاء احتُسبت لفرنسا، لتكسر حالة الاستعصاء وتمنحها هدف التقدم.

وفي النهاية، جاء تأهل المنتخب الفرنسي بفضل ركلة الجزاء التي مثلت نقطة التحول في اللقاء، إلى جانب الفوارق الفردية والتركيز العالي في اللحظات الحاسمة، ما حد من خطورة الهجمات المرتدة لباراغواي. ورغم نجاح المنتخب الباراغوياني في الحد من تأثير مبابي وديمبيلي وإغلاق المساحات، فإن تفصيلة واحدة كانت كافية لحسم المواجهة ومنح فرنسا بطاقة العبور إلى الدور التالي.