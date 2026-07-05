مبابي يمتنع عن مصافحة حارس باراغواي والأخير يعتدي عليه بالكرة

شهدت نهاية مباراة فرنسا وباراغواي في دور الـ16 من كأس العالم 2026 أحداثًا مثيرة وتوترًا ومشاحنات، كان بطلها النجم الفرنسي كيليان مبابي وحارس مرمى باراغواي أورلاندو غيل.

وتوجه الحارس الباراغوياني نحو مبابي مادًا يده للمصافحة، لكن قائد المنتخب الفرنسي رفض مصافحته وتجاهله، قبل أن يبتعد عنه، الأمر الذي أثار غضب غيل، الذي رد بتسديد الكرة مباشرة نحو جسد مبابي، وسط دهشة طاقم التحكيم واللاعبين.

ولم يكن هذا التوتر وليد لحظة نهاية المباراة، بل امتدادًا لسلسلة من الاحتكاكات والخشونة خلال الدقائق الأخيرة، بعدما ظهر مبابي مبتسمًا في أكثر من لقطة، في مواجهة محاولات لاعبي باراغواي لاستفزازه وعرقلته وتشتيت تركيزه.

وعقب المباراة، بدا مبابي غاضبًا خلال تصريحاته للصحفيين في المنطقة المختلطة، منتقدًا الأسلوب الذي اتبعه منتخب باراغواي.

وقال مبابي: «كانت مباراة صعبة، لقد واجهنا عنفًا مفرطًا وتدخلات غير رياضية طوال التسعين دقيقة، ومن غير المقبول أن يتحول الملعب إلى ساحة للمصارعة والعنف، نحن هنا لنلعب كرة القدم فقط».