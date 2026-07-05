حارس باراغواي يحرم مبابي من الانفراد بصدارة الهدافين

أشعل النجم الفرنسي كيليان مبابي صراع الحذاء الذهبي في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما قاد منتخب «الديوك» إلى الدور ربع النهائي، بتسجيله هدف الفوز الوحيد أمام باراغواي من ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف، ويتساوى في صدارة هدافي المونديال مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان بإمكان النجم الفرنسي فض هذه الشراكة والانفراد بصدارة الهدافين، لكنه اصطدم بتألق حارس مرمى باراغواي أورلاندو غيل، الذي لعب دور البطولة، بعدما تصدى لثلاث محاولات خطيرة من مبابي، حارمًا إياه من إضافة أهداف أخرى كانت كفيلة بمنحه الصدارة منفردًا.

وعلى الرغم من نجاح أورلاندو غيل في الحد من خطورة مبابي، فإن هدفه من ركلة الجزاء أبقى المهاجم الفرنسي في صدارة السباق بالتساوي مع ميسي، كما وسع الفارق مع النرويجي إيرلينغ هالاند، صاحب المركز الثالث برصيد 5 أهداف، ليظل الصراع على لقب هداف البطولة مفتوحًا خلال الأدوار المقبلة.

وبهذا التأهل، يضرب المنتخب الفرنسي موعدًا مع المغرب في الدور ربع النهائي، فيما يتطلع مبابي إلى فك الارتباط مع ميسي والانفراد بصدارة الهدافين، بعدما توج بالحذاء الذهبي في النسخة الماضية برصيد 8 أهداف.