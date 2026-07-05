ركلة مبابي تقود فرنسا لتأهل شاق أمام باراغواي

تأهل المنتخب الفرنسي إلى ربع نهائي كأس العالم، ليضرب موعدًا ناريًا مع المنتخب المغربي، بعدما حقق فوزًا صعبًا على باراغواي بهدف دون رد، صباح الأحد في فيلادلفيا، بفضل ركلة جزاء نفذها القائد كيليان مبابي في الدقيقة 69.

ورفع مبابي رصيده إلى 7 أهداف، ليتقاسم صدارة هدافي كأس العالم 2026 مع ليونيل ميسي، فيما واصلت فرنسا تفوقها التاريخي على باراغواي، بعدما رفعت رصيدها إلى أربعة انتصارات في ست مواجهات جمعت المنتخبين، مقابل تعادلين، ليبقى منتخب باراغواي عاجزًا عن تحقيق أي فوز على «الديوك».

وشهد الشوط الأول اندفاعًا هجوميًا مبكرًا من المنتخب الفرنسي، قابله تكتل دفاعي منظم من جانب باراغواي، التي اعتمدت على الهجمات المرتدة السريعة. ورغم الاستحواذ الفرنسي والمحاولات المتكررة، غابت الخطورة الحقيقية عن المرميين، باستثناء تسديدة مباغتة من كوني من خارج منطقة الجزاء.

وبدأ منتخب باراغواي في الظهور هجوميًا عبر تسديدة بعيدة من دييغو غوميز، لم تشكل خطورة، قبل أن يقود كوني أبرز الفرص الفرنسية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس الباراغوياني ببراعة.

وتواصل الضغط الفرنسي عبر عثمان ديمبيلي، الذي سدد كرة غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بأحد المدافعين، لتتحول إلى ركلة ركنية لم تستغل، فيما حافظ الدفاع الباراغوياني على تماسكه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وواصل المنتخب الفرنسي ضغطه مع بداية الشوط الثاني، وكاد كيليان مبابي أن يفتتح التسجيل بعدما انفرد بالمرمى، لكن المدافع كاسيريس تدخل في اللحظة الأخيرة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وأطلق كوني بعد ذلك تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس الباراغوياني تألق في التصدي لها، ليواصل الحفاظ على نظافة شباكه.

وبحلول الدقيقة 67، تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد واحتسبت ركلة جزاء لفرنسا بعد عرقلة البديل ديزيريه دوي داخل منطقة الجزاء.

ونفذ مبابي الركلة بنجاح في الدقيقة 69، مانحًا منتخب بلاده هدف التقدم، قبل أن يهدر فرصتين لتعزيز النتيجة، بعدما تألق الحارس الباراغوياني في التصدي لمحاولتيه، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بهدف دون مقابل.