منصور بن زايد يهنئ العاهل المغربي والشعب الشقيق بتأهل "أسود الأطلس" لربع نهائي المونديال

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، والشعب المغربي، بمناسبة التأهل التاريخي للمنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم.

وأشاد سموه بالأداء البطولي والروح القتالية العالية التي أظهرها لاعبو المنتخب المغربي، قائلاً في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي: "فرحة مستحقة لأسود الأطلس بتأهلهم اليوم إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد أداء قوي وروح عالية جسدت عزيمة المنتخب المغربي الشقيق.نبارك لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي هذا الإنجاز، ونتمنى للمغرب الشقيق كل التوفيق في مواصلة مشواره المشرف".