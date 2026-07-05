محمد بن راشد لأسود الأطلس: نفخر بكم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنتخب المغربي بعد تأهله الليلة الماضية لربع النهائي في كأس العالم بعد مباراته مع المنتخب الكندي التي انتهت بثلاثة أهداف للمنتخب المغربي مقابل لا شيء للكندي.

ودوّن سموه عبر منصة «إكس»: «ألف مبروك لأسود الأطلس فوزهم اليوم، ألف مبروك التأهل لربع النهائي في كأس العالم، أداء قوي، وروح قتالية نفرح ونفخر بها».

وبارك سموه لشعب المغرب الشقيق وجلالة العاهل المغربي الملك محمد السادس، داعياً بالتوفيق للمنتخب في مبارياته القادمة.

وكان منتخب مصر نجح الليلة قبل الماضية في كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي، بعدما أطاح بمنتخب أستراليا بركلات الترجيح 4-2، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، على ملعب دالاس.

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور الـ 16 «ثمن النهائي» لكأس العالم للمرة الأولى، في أفضل مشاركة تاريخية له في المونديال، ويلتقي نظيره الأرجنتيني الثلاثاء المقبل.

ومع هذين الفوزين تحولت العواصم والمدن العربية من الخليج إلى المحيط إلى ساحات احتفال عارمة، ابتهاجاً بإنجاز المنتخبين، لتتجاوز أصداء الفوزين حدود المستطيل الأخضر وترسم لوحة تضامن أخوي استثنائية امتزجت فيها مشاعر الفخر القومي بالبهجة الرياضية العفوية.

وشهدت الساحات العامة والمجمعات التجارية في الإمارات وبقية دول الخليج العربي احتفالات صاخبة واحتشاداً بالآلاف من المواطنين وأبناء الجاليات الذين أطلقوا الهتافات والأناشيد، وهو المشهد الذي تكرر في بقية الدول العربية.