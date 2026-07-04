بونو صمام أمان العبور المونديالي التاريخي





واصل حارس المرمى المغربي ياسين بونو كتابة التاريخ رفقة أسود الأطلس في المحفل المونديالي، مؤكداً مكانته كأحد أبرز حراس المرمى في العالم عبر أداء استثنائي قاد به المنتخب الوطني إلى تخطي العقبات الكبرى بنجاح وثبات. وشهدت المواجهة الأخيرة للمنتخب المغربي أمام نظيره الكندي توهجاً لافتاً لحامي العرين الذي ذاد عن مرماه ببسالة مقدماً مباراة مثالية ساهمت بشكل مباشر في خروج الفريق بشباك نظيفة، حيث نجح في القيام بثلاثة تصديات حاسمة، من بينها كرتان خطيرتان من داخل منطقة الجزاء.

كما أظهر بونو تفوقاً واضحاً في التعامل مع الكرات الهوائية والعرضية من خلال إبعاد الكرة بقبضة اليد في ثلاث مناسبات والإمساك العرضي المحكم بكرتين، إلى جانب تشتيت أربع كرات وتخليص منطقة العمليات من الخطر، فضلاً عن دوره البارز في بناء اللعب واستعادة الاستحواذ لفريقه بواقع سبع مرات، ليمنح زملائه الثقة الكاملة التي أثمرت فوزاً عريضاً بثلاثية نظيفة والتأهل بجدارة واستحقاق.

ولا يقتصر هذا التألق على مباراة بعينها، بل يعكس امتداداً لبطولة مونديالية تاريخية خاض فيها بونو حتى الآن أربع مواجهات كاملة بمجموع 360 دقيقة لعب، دافع فيها عن ألوان المغرب أساسياً ودون استبدال.

ووفقاً للبيانات الرقمية نجح حارس نادي الهلال في القيام بستة تصديات حاسمة طوال المسيرة المونديالية الحالية، محافظاً على نظافة شباكه في مواجهات مفصلية، ومستقبلاً أربعة أهداف فقط، في الوقت الذي أظهرت فيه الإحصائيات فاعليته الكبيرة في التمرير ودعم خط الدفاع بـ 73 تمريرة ناجحة بنسبة دقة تجاوزت 63%، بالإضافة إلى إرسال كرات طولية دقيقة والقيام بدور الحارس القشاش لقطع الهجمات في مناسبتين.

ويأتي هذا العطاء المونديالي المتميز امتداداً لخبرات بونو التاريخية في كؤوس العالم، والتي استثمرها ببراعة لقيادة الأسود نحو ثمن النهائي، مجسداً صمام الأمان الحقيقي لكتيبة أسود الأطلس ومصدر إلهام وثقة للجماهير المغربية والعربية.