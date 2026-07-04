فوزينيا يعتلي صدارة حراس المرمى الأكثر متابعة في العالم



اعتلى فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، صدارة حراس المرمى الأكثر متابعة على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، بعد تألقه اللافت في النسخة الحالية من كأس العالم 2026، بعدد تجاوز 22.6 مليون متابع، متجاوزاً أسطورة الحراسة الإسبانية، إيكر كاسياس، الذي ظل محتفظاً بالصدارة بعدد 20.4 مليون متابع، قبل أن يتفوق عليه حارس الرأس الأخضر الذي حوله المونديال من لاعب مغمور إلى مشهور.



وارتفع عدد متابعي فوزينيا من 50 ألفاً فقط قبل انطلاق مباريات المونديال، إلى 22.6 مليون متابع، بعد أن شهد حسابه تدفقاً كبيراً من قبل الجماهير مع بداية المونديال، كما كسب أكثر من مليوني متابع إضافي خلال الساعات الماضية، عقب أدائه الاستثنائي أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ32، حيث لعب دوراً محورياً في صمود منتخب بلاده حتى اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بخسارة الرأس الأخضر 3-2 بعد التمديد للأشواط الإضافية.



وجاء هذا التفاعل الكبير نتيجة تصدياته الحاسمة أمام ليونيل ميسي ورفاقه، إضافة إلى اللقطة التي راوغ فيها المهاجم مارتينيز داخل منطقة الجزاء، والتي انتشرت بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأعادت تسليط الضوء على اسمه عالمياً.



وتمكن فوزينيا من خلال الزخم الجماهيري الذي حظي به، من التقدم على كاسياس الذي ظل متربعاً على الصدارة لفترة طويلة من الزمن بنحو 20.4 مليون متابع، ما يجعل الفارق كبيراً بينهما، خصوصاً أن حساب فوزينيا ما زال يشهد متابعات مستمرة دون توقف من جماهير الكرة حول العالم.