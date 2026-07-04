ثورة كولومبيا.. الأرقام تتوجها الحصان الأسود للمونديال



فرض منتخب كولومبيا نفسه كحصان أسود حقيقي في مونديال 2026 بفضل عروضه القوية وانضباطه التكتيكي العالي، ورغم هذا التميز المتواصل، فإن الأنظار والترشيحات دائماً تتجه نحو المنتخبات الكبرى التي تحظى بهالة إعلامية ضخمة، مثل فرنسا وإنجلترا كونهما تمتلكان ترسانة من النجوم الناشطين في أقوى الدوريات الأوروبية، بينما تحظى البرازيل والأرجنتين بأفضلية تاريخية ثابتة تجعلهما في صدارة الترشيحات تلقائياً بشتى البطولات، وهذا التركيز الإعلامي المكثف على الأربعة الكبار حجب الضوء عن المسيرة المميزة لكولومبيا، والتي دخلت المونديال الحالي دون ضغوط الترشيحات الكلاسيكية، مستغلةً هذا التجاهل للعمل في الظل وبناء منظومة صلبة أثبتت جدارتها فوق أرضية الميدان.



لقد قدم المنتخب الكولومبي أداءً جماعياً مبهراً توازنت فيه القوة الهجومية الضاربة مع الانضباط الدفاعي الصارم. ولم تكن نتائج الفريق وليدة الصدفة، بل جاءت امتداداً لنسق تصاعدي بدأ منذ وصافة كوبا أمريكا 2024، وخلال مشوار المونديال الحالي، نجح الفريق في تصدر مجموعته الحادية عشرة متفوقاً على البرتغال، قبل أن يواصل زحفه بثبات في الأدوار الإقصائية بالفوز المستحق على غانا بهدف جون آرياس، ليعلن عن نفسه كأحد أصعب الخصوم في البطولة.



وتكمن قوة كولومبيا الحقيقية في المزج المثالي بين حيوية النجوم وخبرة القادة؛ حيث يقود الهجوم النجم لويس دياز بتحركاته المزعجة وسرعته الفائقة، مدعوماً برؤية القائد المخضرم خاميس رودريغيز الذي يمنح الفريق اتزاناً نادراً في خط الوسط. هذا التناغم، إلى جانب الصلابة التي يقدمها لاعبون مثل دانييل مونيوز وجيفيرسون ليرما، يثبت أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء الرنانة والترشيحات المسبقة، بل بالجهد والعطاء، وهو ما يجعل كولومبيا مرشحة بقوة لمواصلة المونديال وتخطي عقبة سويسرا في ثمن النهائي.



يتفوق منتخب كولومبيا تكتيكياً ورقمياً بفضل منظومة تجمع بين الاستحواذ الإيجابي والتحولات الهجومية الخاطفة، مما يجعله نداً حقيقياً لأقوى المنتخبات الأوروبية في مونديال 2026، إذ يعتمد المدرب نستور لورينزو على رسم تكتيكي متوازن يمنح الفريق مرونة عالية، حيث يتم تأمين العمق الدفاعي بواسطة جيفرسون ليرما، مع إعطاء الحرية لخاميس رودريغيز في توجيه اللعب وصناعة الفرص عبر الكرات العرضية التي بلغت 12 عرضية.



وتظهر القراءة الرقمية تفوقاً واضحاً لكولومبيا في جوانب السيطرة؛ ففي مباراتها الأخيرة ضد غانا، وصلت نسبة استحواذ الفريق إلى 62%، بدقة تمرير استثنائية بلغت 90% تمريرة ناجحة من 523 وهي أرقام تضع المنتخب في نفس مرتبة منتخبات النخبة الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا التي تعتمد فلسفة الاستحواذ الموضعي. علاوة على ذلك، أظهرت كولومبيا فاعلية هجومية مرعبة بمعدل 20 تسديدة في المباراة الواحدة «منها 8 تسديدات على المرمى»، مع الحفاظ على صلابة دفاعية متميزة بقيادة المدافع دافينسون سانشيز الذي مرر وحده 205 تمريرات طوال البطولة، مدعوماً بصلابة ثنائية دانيال مونيوز وجون لوكومي اللذين حققا نسبة نجاح في الالتحامات والتدخلات بلغت 100% وهو ما يثبت رقمياً أن كولومبيا لا تقل تكتيكياً عن كبار أوروبا، بل تفوقهم في سرعة التحول من الحالة الدفاعية إلى الهجومية بقيادة الجناح لويس دياز.