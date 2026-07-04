عودة أراوخو من المونديال إلى منزله على ظهر شاحنة



عاد ماكسيميليانو أراوخو، لاعب منتخب الأوروغواي، إلى بلاده بعد الخروج المبكر من كأس العالم 2026 على ظهر شاحنة نقل صغيرة للعودة من المطار إلى منزله، مبتعداً عن المظاهر المعتادة التي ترافق نجوم كرة القدم عقب البطولات الكبرى، وكذلك في مشهد لافت عكس حالة الإحباط التي خيمت على بعثة المنتخب.



وأظهر مقطع فيديو متداول، أراوخو لاعب سبورتينغ لشبونة، وهو يغادر المطار بكل بساطة، على ظهر شاحنة صغيرة برفقة أفراد من عائلته، في لقطة حظيت بتفاعل واسع، حيث رأى كثيرون أنها تعكس تواضع اللاعب وبساطته، إلى جانب الأجواء الصعبة التي عاد بها منتخب الأوروغواي بعد انتهاء مشواره مبكراً في المونديال بصورة مخيبة للآمال.



ولم يكن المشهد مجرد وسيلة نقل عادية، بل تحول إلى رمز يعكس النهاية القاسية التي عاشها منتخب الأوروغواي، الذي ودع البطولة قبل بلوغ الأدوار المتقدمة، رغم الآمال الكبيرة التي رافقت مشاركته، ما جعل اتحاد الكرة يلغي قرار العودة بطائرة خاصة ليغادر كل لاعب بمفرده إلى وجهته.