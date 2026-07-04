وعد بتغييرات جذرية.. كلوب يؤكد بدء مفاوضاته لتدريب منتخب ألمانيا

برلين - أ ب

أكد يورغن كلوب أنه يجري مفاوضات لتولي منصب المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، وأشار إلى أنه استعاد كامل طاقته بعد الفترة التي شعر فيها بالإرهاق قبل رحيله عن ليفربول.



ويعد كلوب هو الخيار المفضل للاتحاد الألماني لكرة القدم لتدريب المنتخب بعد استقالة يوليان ناغلسمان الجمعة، بعد أربعة أيام من الخسارة أمام باراغواي بركلات الترجيح في دور الـ32 من بطولة كأس العالم.



وقال كلوب، خلال ظهوره من نيويورك عبر قناة «ماجينتا تي في» الألمانية بصفته محللا لمباريات كأس العالم،:«استقال يوليان، والاتحاد يعمل حاليا على اختيار المدرب الجديد، وقد تواصل معي في إطار هذه المشاورات».



وكان كلوب المدرب الوحيد الذي ورد اسمه في بيان الاتحاد الألماني بشأن مستقبل المنتخب، إذ أوضح البيان أن المدرب «أبدى استعداده» لتولي المهمة.



وقال كلوب إن المفاوضات قد تحتاج إلى وقت بسبب عقده الحالي كرئيس لعمليات كرة القدم العالمية في شبكة أندية شركة ريد بول.



ولم يتول كلوب تدريب أي فريق منذ رحيله عن ليفربول في 2024، عندما صرح آنذاك بأنه «استنزف طاقته» عقب ثمانية أعوام قاد خلالها النادي للفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.



وقال:«قبل نحو عامين توقفت في ليفربول وقلت إنني لم أعد أملك الطاقة الكافية لخوض مهمة جديدة أو حتى لموسم إضافي مع ليفربول. ومنذ ذلك الحين استعدت طاقتي بالكامل، وأنا الآن جاهز».



وأشار كلوب إلى أن المدرب المقبل لألمانيا سيكون مطالبا بإجراء تغييرات جذرية، مضيفا أنه سيحتاج إلى «محادثات مكثفة» مع الاتحاد الألماني للاتفاق على النقاط الأساسية المتعلقة بإعادة بناء المنتخب.



وتعد هذه هي ثالث بطولة كأس عالم متتالية يفشل فيها منتخب ألمانيا للرجال في بلوغ دور الـ16، كما أن الفريق لم يحقق أي فوز في الأدوار الإقصائية منذ تغلبه على الأرجنتين في نهائي مونديال 2014.



وأكد كلوب أن ناغلسمان «مدرب ممتاز»، وأنه لا يتحمل مسؤولية المشكلات العميقة التي يعاني منها المنتخب الألماني.



وقال:«من الواضح أن كرة القدم الألمانية تقف الآن عند نقطة تحول. نحن بحاجة إلى تغيير الأمور بشكل جذري. سواء كنت أنا من سيتولى المهمة في النهاية أو أي شخص آخر، فإن ذلك لا يغير حقيقة أن التغييرات أصبحت ضرورية».