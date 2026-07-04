8 أهداف في تاريخ مواجهات الأرجنتين ومصر

يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره المصري في دور الـ 16 لكأس العالم 2026، في مواجهة تحمل طابعاً تاريخياً.

وتعود المواجهات بينهما إلى مباراتين وديتين في فترتين مختلفتين من تاريخ كرة القدم، حسمهما المنتخب الأرجنتيني لصالحه، وجرت المواجهة الأولى في القاهرة عام 1928، وانتهت بفوز "التانغو" بسداسية نظيفة، وشهدت المواجهة الثانية التي جرت عام 2008، فوز الأرجنتين أيضاً، ولكن بهدفين نظيفين سجلهما سيرجيو أغويرو ونيكولاس بورديسو.

وفي ظل هذا المشهد، تتجه الأنظار الآن إلى المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين ومصر، في مباراة تحمل طابعاً تاريخياً وتحمل قيمة فنية كبيرة في سياق بطولة تتصاعد فيها التحديات.