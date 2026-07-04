بفوز مصر والأرجنتين وكولومبيا.. اكتمال عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي المونديال

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حجزت منتخبات مصر والأرجنتين وكولومبيا آخر ثلاث بطاقات العبور من دور الـ32، لتتحدد ملامح مواجهات ثمن النهائي، وفي مقدمتها القمة المرتقبة بين مصر وحامل اللقب الأرجنتين.

مصر تعبر أستراليا

ونجح المنتخب المصري في بلوغ دور الـ16 عقب فوزه على أستراليا بعد مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وافتتح إمام عاشور التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 13، قبل أن يسجل محمد هاني هدف التعادل لأستراليا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55. ولم يتمكن أي من المنتخبين من حسم النتيجة خلال الوقت الأصلي، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين، نجح خلالهما "الفراعنة" في حسم بطاقة التأهل.

وتعد هذه المباراة الرابعة في دور الـ32 التي تمتد إلى الأشواط الإضافية، بعد مواجهات المغرب وهولندا، وألمانيا وباراغواي، والسنغال وبلجيكا.

الأرجنتين تتخطى الرأس الأخضر بصعوبة

وفي مباراة أخرى، تأهل منتخب الأرجنتين إلى دور الـ16 بعد فوزه الصعب على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2، في لقاء مثير احتكم أيضاً إلى الوقت الإضافي.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 29، قبل أن يعادل ديروي دوارتي النتيجة للرأس الأخضر في الدقيقة 59.

وفي الشوط الإضافي الأول، أعاد ليساندرو مارتينيز التقدم للأرجنتين في الدقيقة 93، لكن سيدني كابرال أدرك التعادل مجدداً في الدقيقة 103، قبل أن يحسم مدافع الرأس الأخضر ديني إديلسون المباراة بهدف عكسي في الدقيقة 111، مانحاً حامل اللقب بطاقة التأهل.

ويضرب المنتخب الأرجنتيني موعداً مرتقباً مع منتخب مصر في دور الـ16 يوم 7 يوليو الجاري.

كولومبيا تفوز على غانا

وفي ختام منافسات دور الـ32، أكمل منتخب كولومبيا عقد المتأهلين بفوزه على غانا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بمدينة كانساس سيتي.

وسجل جون أرياس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 14، ليقود منتخب بلاده إلى ثمن النهائي، حيث سيواجه منتخب سويسرا، فيما ودع المنتخب الغاني البطولة.