الجدول كامل.. مواجهات قوية في دور الـ16 بكأس العالم 2026

اكتمل جدول مباريات دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بعدما أسدل الستار على منافسات دور الـ32، لتتحدد مواجهات ثمن النهائي التي تشهد عددًا من الصدامات القوية، إلى جانب استمرار منتخبي مصر والمغرب في تمثيل الكرة العربية.

وحجز منتخبا مصر والمغرب مقعديهما في دور الـ 16 بعدما تجاوزا أستراليا وهولندا على الترتيب بركلات الترجيح، فيما ودع منتخب الجزائر البطولة بالخسارة أمام سويسرا بهدفين دون رد، لينضم إلى منتخبات تونس والعراق والسعودية وقطر والأردن، التي غادرت المنافسات من دور المجموعات.

وجاءت مواجهات دور الـ 16 على النحو التالي بتوقيت الإمارات:

السبت 4 يوليو – 9:00 مساءً: كندا × المغرب

الأحد 5 يوليو – 1:00 صباحًا: باراغواي × فرنسا

الاثنين 6 يوليو – 12:00 منتصف الليل: البرازيل × النرويج

الاثنين 6 يوليو – 4:00 صباحًا: المكسيك × إنجلترا

الاثنين 6 يوليو – 11:00 مساءً: البرتغال × إسبانيا

الثلاثاء 7 يوليو – 4:00 صباحًا: الولايات المتحدة × بلجيكا

الثلاثاء 7 يوليو – 8:00 مساءً: الأرجنتين × مصر

الأربعاء 8 يوليو – 12:00 منتصف الليل: سويسرا × كولومبيا

ويلتقي الفائز من مواجهة المغرب وكندا مع المتأهل من مباراة فرنسا وباراغواي في الدور ربع النهائي، بينما يصطدم المتأهل من مواجهة البرتغال وإسبانيا بالفائز من لقاء الولايات المتحدة وبلجيكا.

ويلعب المتأهل من مباراة البرازيل والنرويج أمام الفائز من مواجهة المكسيك وإنجلترا في ربع النهائي، فيما يلتقي الفائز من مباراة الأرجنتين ومصر مع المتأهل من مواجهة سويسرا وكولومبيا.