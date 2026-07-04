تحليل | المنتخب الكولومبي يتألق بـ«التفاصيل الدقيقة»



فرض منتخب كولومبيا شخصيته على منتخب غانا في المواجهة 88 من بطولة كأس العالم 2026، والتي اتسمت بالانضباط التكتيكي والتفاصيل الدقيقة على ملعب آروهيد في مدينة كانساس سيتي، ولتحجز كولومبيا آخر بطاقات العبور إلى دور الـ16 بعد أداء فرض خلاله سيطرته على مجريات اللعب.



ورغم أن النتيجة تشير إلى صعوبة الانتصار الكولومبي الذي تحقق بهدف دون مقابل، ولكن الحقيقة على أرض الملعب، لم يجد منتخب كولومبيا صعوبة في فرض أسلوبه في المواجهة التي جمعت المنتخبين للمرة الأولى في تاريخ المونديال، وجرت بين فريق كولومبي يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية بقيادة المدرب نيستور لورينزو، ومنتخب غاني دخل اللقاء بأرقام دفاعية مقبولة لكن مع محدودية واضحة في الفاعلية الهجومية، وهو ما انعكس على سير المباراة ونتيجتها النهائية.



وقدم منتخب كولومبيا نموذجاً متوازناً بين الضغط العالي والاستحواذ الفعال، مع قدرة واضحة على كسر خطوط الضغط الأولى للمنافس، بينما افتقد منتخب غانا للجرأة الهجومية والقدرة على بناء هجمات منظمة، ما جعله يعاني طوال 90 دقيقة دون تهديد حقيقي.



كما أن منتخب كولومبيا نجح بذكاء تكتيكي في إدارة المباراة، بعدما جمع بين السيطرة الإحصائية والفاعلية الميدانية، ليواصل تقدمه في البطولة بثقة، بينما غادر منتخب غانا بعد أداء دفاعي منظم لم يكن كافياً لمجاراة الإيقاع الكولومبي العالي.



ومنذ الدقائق الأولى، فرض المنتخب الكولومبي أسلوبه القائم على الاستحواذ والضغط العالي، ووضحت قدرته على التحكم في نسق اللقاء وإجبار المنافس على التراجع، بعدما أظهرت قوة هجومية كبيرة أمام غانا التي لم تنجح في تهديد المرمى بشكل مباشر، وهو ما يعكس التفوق الدفاعي والتنظيمي للمنتخب الكولومبي.



وبرز منتخب كولومبيا كذلك في التحول السريع واستعادة الكرة، وهو ما ظهر جلياً في سرعة استرجاعه للكرة، ما منحه أفضلية مستمرة في مناطق الوسط والثلث الهجومي، بينما دخل المنتخب الغاني المباراة بأسلوب دفاعي منظم، يعتمد على تقليص المساحات والحد من خطورة الأطراف، لكنه واجه صعوبة كبيرة في الخروج بالكرة تحت ضغط منتخب كولومبيا المتواصل.



ورغم نجاحه في الحفاظ على تماسكه لفترات، فإن منتخب غانا فشل في تحويل الصلابة الدفاعية إلى خطورة هجومية، وأظهر أزمة كبيرة في البناء الهجومي أمام اعتماد المنتخب الكولومبي على تنوع واضح في بناء الهجمات بين الأطراف والعمق، مستفيداً من تحركات لاعبي الوسط والضغط العكسي السريع، وهو ما أجبر غانا على التراجع المستمر إلى مناطقها الدفاعية.



ورغم محاولات المنتخب الغاني في إغلاق العمق والاعتماد على الكرات الطويلة، فإن الفارق الفني في الاستلام تحت الضغط وسرعة تدوير الكرة كان حاسماً في تفوق منتخب كولومبيا، كما برز التفوق الكولومبي في الكرات الثابتة والركنيات، إضافة إلى القدرة على استعادة الكرات الثانية بكفاءة عالية، ما عزز من استمرارية الضغط على دفاع غانا طوال المباراة.