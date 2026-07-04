مفارقة غريبة تجمع إمام عاشور ومحمد هاني في المونديال

شهد مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026 مفارقة غريبة جمعت الثنائي إمام عاشور ومحمد هاني في مباراتين مؤثرتين، بعدما تكرر السيناريو نفسه تقريبًا أمام بلجيكا في بداية البطولة، ثم أمام أستراليا في دور الـ 32، بتقدم مصري عن طريق إمام، وتعادل المنافس بهدف عكسي سجله هاني بالخطأ في مرماه.

افتتح المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة بلجيكا، ونجح إمام عاشور في وضع «الفراعنة» في المقدمة، قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل بعد هدف عكسي سجله محمد هاني في مرماه، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وعاد السيناريو نفسه في مواجهة أستراليا بدور الـ 32، بعدما منح إمام عاشور منتخب مصر التقدم مجددًا، قبل أن تتعادل أستراليا عبر محمد هاني بالخطأ في مرماه، لتنتهي المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ورغم تكرار المفارقة، اختلفت النهاية هذه المرة، بعدما حسم منتخب مصر بطاقة التأهل التاريخية إلى دور الـ 16 بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، ليواصل مشواره في أفضل مشاركة مونديالية بتاريخ «الفراعنة».

وكان منتخب مصر قد تجاوز دور المجموعات بعدما تعادل مع بلجيكا 1-1، ثم فاز على نيوزيلندا 3-1، قبل أن يتعادل مع إيران 1-1، ليبلغ دور الـ 32، الذي تخطى فيه أستراليا بركلات الترجيح.

وتنتظر منتخب مصر مواجهة قوية أمام الأرجنتين في الدور ثمن النهائي، بعدما تأهل «الفراعنة» للمرة الأولى في تاريخهم إلى هذا الدور من كأس العالم.