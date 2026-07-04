كولومبيا تتجاوز غانا وتواجه سويسرا في ثمن نهائي المونديال

أكمل منتخب كولومبيا قائمة المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2026، بعدما تغلب بصعوبة على منتخب غانا بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على استاد أروهيد بمدينة كانساس سيتي الأمريكية، في ختام منافسات دور الـ32.

وبهذا الانتصار، حجز منتخب كولومبيا مقعده في الدور ثمن النهائي، ليضرب موعدًا مع منتخب سويسرا في مواجهة مرتقبة تقام عند منتصف ليل الثلاثاء المقبل بتوقيت الإمارات، في ختام مباريات الدور الإقصائي التالي، بينما ودع منتخب غانا البطولة.

هدف كولومبي

بدأت غانا المباراة بجرأة، وكادت تفتتح التسجيل عبر تسديدة بعيدة من توماس بارتي في الدقيقة الأولى، لكنها مرت بمحاذاة القائم، وردت كولومبيا تدريجيًا بفرض سيطرتها على وسط الملعب، قبل أن تتلقى ضربة مبكرة بإصابة جون كوردوبا، ليشارك المهاجم الكولومبي لويس خافيير سواريز بديلًا في الدقيقة الثامنة.

وتعرض المنتخب الغاني بدوره لانتكاسة بعد إصابة مارفن سينايا، الذي غادر الملعب في الدقيقة 13، ليحل أليدو سيدو بدلًا منه.

وجاءت لحظة الحسم في الدقيقة 14، عندما استثمر جون أرياس عرضية متقنة من لويس سواريز، ليسدد الكرة بقدمه اليمنى داخل الشباك.

وبعد الهدف، حاولت غانا العودة إلى أجواء المباراة عبر تحركات إينياكي ويليامز وأنطوان سيمينيو، إلا أن الدفاع الكولومبي تعامل بنجاح مع معظم المحاولات، فيما واصل الحارس لورانس أتي زيغي الحفاظ على آمال منتخب بلاده بتصديه لتسديدة لويس دياز من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

وكثفت غانا ضغطها في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، وحصلت على عدة ركلات ركنية، لكنها افتقدت اللمسة الأخيرة أمام المرمى، بينما كادت كولومبيا أن تضاعف النتيجة أكثر من مرة، إذ أهدر لويس سواريز فرصة برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 42، ثم تصدى لورانس أتي زيغي ببراعة لرأسية يوهان موخيكا من مسافة قريبة في الوقت بدل الضائع، الذي قدره حكم المباراة بست دقائق، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم كولومبيا.

أفضلية كولومبية

فرض المنتخب الكولومبي أفضليته الهجومية منذ الدقائق الأولى للشوط الثاني، وكاد ريتشارد ريوس أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة مرت بجوار القائم، وتصدى الحارس الغاني لورانس أتي زيغي لمحاولة خطيرة من غوستافو بويرتا، ثم عاد وأنقذ فرصة أخطر للويس دياز من داخل منطقة الجزاء، بينما سدد دافينسون سانشيز كرة بعيدة علت العارضة.

وأجرى المنتخب الغاني تبديلين لتنشيط وسط الملعب والهجوم، واقترب توماس بارتي من التسجيل بتسديدة قوية مرت بجوار القائم، فيما تصدى الدفاع الكولومبي لتسديدة أنطوان سيمينيو، وكاد خوان كينتيرو أن يعزز تقدم كولومبيا من ركلة حرة مباشرة، إلا أن كرته مرت فوق العارضة.

وواصلت كولومبيا سيطرتها، وسدد لويس دياز كرة أبعدها الدفاع، ثم حصل الفريق على ركلة ركنية نفذها كينتيرو بعرضية متقنة ارتقى لها دافينسون سانشيز برأسية قوية، إلا أن الحارس لورانس أتي زيغي تصدى لها ببراعة.

وفي الدقائق الأخيرة، واصل لويس دياز محاولاته بتسديدة جديدة تصدى لها الدفاع، لتنتهي المباراة بفوز كولومبيا، التي حجزت آخر مقاعد الدور ثمن النهائي من مونديال 2026.