تذاكر جماهير إنجلترا لمباراة المكسيك سلعة نادرة بأسعار خيالية



تحولت تذاكر جماهير منتخب إنجلترا لمواجهة المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم 2026، إلى سلعة نادرة تباع بأسعار خيالية، بعدما أُعيد طرح عدد كبير منها عبر منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لتصل قيمة بعض التذاكر إلى أكثر من 34 ألف دولار.



وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن التذاكر المعروضة للبيع جرى تخصيصها في الأصل لمشجعي منتخب إنجلترا من خلال قرعة نادي مشجعي إنجلترا للسفر، والتي أُجريت في ديسمبر الماضي.



وتعد الأغلى أربع تذاكر متجاورة تبلغ قيمتها الاسمية 605 دولارات للتذكرة الواحدة، إلا أن البائع عرضها مقابل 30 ألف دولار للتذكرة.



ومع إضافة رسوم إعادة البيع التي يفرضها «فيفا» بنسبة 15% على المشتري، ترتفع التكلفة النهائية إلى 34.500 دولار للتذكرة الواحدة، أي ما يعادل 57 ضعف قيمتها الأصلية.



وفي المقابل، يدفع البائع أيضاً رسوماً لـ«فيفا» بنسبة 15% تبلغ 4.500 دولار، لكنه يحقق رغم ذلك ربحاً صافياً يصل إلى 25.500 دولار عن كل تذكرة.



أما أرخص تذكرة متاحة عبر المنصة فتبلغ قيمتها الإجمالية 3.448 دولاراً، رغم أن سعرها الأصلي لا يتجاوز 295 دولاراً، أي ما يقارب 12 ضعف قيمتها الاسمية.



ويعتمد نادي مشجعي إنجلترا للسفر نظام نقاط ليحصل الأعضاء على نقاط من خلال حضور مباريات المنتخب داخل وخارج البلاد، ويحظى أصحاب أعلى رصيد بالأولوية في الحصول على تذاكر المباريات الكبرى، إضافة إلى الاستفادة من الأسعار الأقل.



وكانت رابطة مشجعي كرة القدم قد هاجمت سياسة «فيفا»، معتبرة أن الاتحاد الدولي صمم عمداً منصة تسمح ببيع التذاكر بأسعار مبالغ فيها، مع حصوله على عمولة تبلغ 15% من كل من البائع والمشتري.



ومن المقرر أن تقام المباراة بين إنجلترا والمكسيك في الساعة الرابعة فجر الاثنين بتوقيت الإمارات، على ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو.