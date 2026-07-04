عروسان يوقفان زفافهما لمتابعة ركلات ترجيح مصر وأستراليا

تحول حفل زفاف في مصر إلى مدرج كروي مصغر، بعدما أوقف عروسان فقرات الاحتفال لمتابعة ركلات الترجيح بين منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم 2026، على شاشة كبيرة داخل قاعة الفرح، وسط تفاعل الحضور مع اللحظات الحاسمة التي منحت «الفراعنة» تأهلًا تاريخيًا إلى دور الـ 16.

وأظهر فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي العروسين وهما يتابعان ركلات الترجيح برفقة المدعوين داخل القاعة، في لقطة أكدت حجم ارتباط المصريين بكرة القدم، خصوصًا مع وصول المنتخب إلى واحدة من أهم لحظاته في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وظهرت العروس وهي تحمل علم مصر خلال متابعة الركلات، بينما تجمع الحضور أمام الشاشة الكبيرة في حالة ترقب شديدة، قبل أن تتحول القاعة إلى أجواء احتفالية عقب حسم المنتخب المصري التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بتأهله إلى دور الـ 16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ليواصل مشواره في البطولة بعد الفوز على أستراليا، ويضرب موعدًا مرتقبًا مع الأرجنتين في الدور المقبل.