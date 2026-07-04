أول تعليق من كلوب على اقترابه من تدريب منتخب ألمانيا

أكد يورغن كلوب وجود مفاوضات مع الاتحاد الألماني لكرة القدم بشأن توليه تدريب المنتخب الأول خلفًا ليوليان ناغلسمان، مشيرًا إلى أن حسم الأمر يحتاج إلى بعض الوقت بسبب ضرورة إجراء مناقشات مكثفة.

وأوضح كلوب، خلال تصريحات لقناة «ماجينتا تي في»، أن الأزمة الحالية للمنتخب الألماني لا ترتبط بشخص ناغلسمان، مؤكدًا أن الملف يتطلب دراسة شاملة قبل اتخاذ أي خطوة.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، في وقت سابق، رحيل ناغلسمان عن منصبه بعد نحو ثلاثة أعوام، عقب خروج المنتخب من دور الـ 32 في كأس العالم 2026 بالخسارة أمام باراغواي بركلات الترجيح.

وقال كلوب، الذي سبق له تدريب بوروسيا دورتموند وليفربول ويشغل حاليًا منصب رئيس قطاع كرة القدم العالمي في ريد بول، إنه يشعر بأنه أصبح مستعدًا للعودة إلى العمل الميداني، مضيفًا: «أصبحت الآن أكثر طاقة، لذا أنا جاهز».

وأشاد المدرب الألماني بناغلسمان، واصفًا إياه بالمدرب الرائع، مشيرًا إلى أن الأمور كانت ستختلف لو لم يودع المنتخب الألماني البطولة أمام باراغواي.

وأضاف: «الأمور أصبحت على ما هي عليه الآن.. ناغلسمان استقال، والاتحاد الألماني يبحث عن مدرب جديد، وخلال هذه المداولات تواصلوا معي».

وكشف كلوب أنه تحدث مع أوليفر مينتسلاف، المسؤول في ريد بول، من أجل مناقشة مستقبله، خاصة أنه يرتبط بعقد مع الشركة يمتد حتى عام 2029.

واختتم تصريحاته قائلًا: «في أفضل الأحوال يجب أن يخرج الجميع من هذا الموقف بصورة جيدة، وبسمعة سليمة».