ماذا قال حسام حسن للاعبي مصر قبل ركلات الترجيح أمام أستراليا؟

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل حديثه مع لاعبيه قبل تنفيذ ركلات الترجيح أمام أستراليا، مؤكدًا أنه حرص على إبعادهم عن الضغوط والتركيز فقط على تنفيذ الركلات، قبل أن يحسم «الفراعنة» التأهل إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وأوضح حسن أنه توجه إلى اللاعبين مع نهاية الوقت الإضافي، بينما كانوا متجمعين استعدادًا لركلات الترجيح، في محاولة لتخفيف الضغط عنهم.

وقال مدرب منتخب مصر: «ذهبت إلى اللاعبين وتحدثت معهم.. أردت أن أخفف عنهم بعض الضغط».

وأضاف: «قلت لهم: لا تستسلموا للضغط، ولا تفكروا فيه، لا تنظروا حولكم وتتساءلوا ماذا علينا أن نفعل؟ أخرجوا كل ما بداخلكم، ولا تفكروا في أي شيء آخر.. فكروا فقط في الركلة الخاصة بكم، ولا تفكروا حتى في حارس المرمى».

وأكد حسن أن خبرته الطويلة لاعبًا ومدربًا جعلته يدرك حجم الضغوط التي يعيشها اللاعبون في مثل هذه المواقف، وقال: «بصفتي مدربًا الآن ولاعبًا سابقًا، أعلم أن الضغط هائل.. اللاعبون يفكرون في الجماهير والضجيج وكل شيء».

ونجح لاعبو منتخب مصر في تسجيل جميع ركلات الترجيح، ومن بينها ركلة محمد صلاح، الذي سبق أن أهدر ركلات حاسمة، أبرزها في مواجهة السنغال التي حسمت التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وأبدى حسام حسن رضاه عن أداء منتخب مصر، مؤكدًا أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال المباراة أمام أستراليا.

وقال للصحفيين: «فخور للغاية بما قدمه اللاعبون من البداية وحتى الدقيقة الأخيرة.. أعتقد أننا سيطرنا على مجريات المباراة بنسبة 90%».

وأشاد مدرب منتخب مصر بالمنافس، مضيفًا: «قدمت أستراليا مباراة قوية، لكنها واجهت ضغطًا كبيرًا منا.. أهدرنا العديد من الفرص، وعندما أضاع عمر مرموش فرصة سهلة في بداية الشوط الثاني، شعرت أن الأمور لا تسير كما نريد، لذلك أعدنا النظر في خطة المباراة، وأجرينا بعض التغييرات، ونجحت هذه الخطوة معنا».