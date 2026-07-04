الأرجنتين تنجو من كمين الرأس الأخضر وتتأهل لمواجهة مصر

بشق الأنفس، وفي مواجهة تاريخية حبست الأنفاس، حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا مثيرًا على نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية، ليحسم تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم، حيث يلتقي منتخب مصر في قمة مرتقبة.

وجاءت المواجهة الأولى تاريخيًا بين المنتخبين، التي أقيمت صباح السبت على ملعب هارد روك في ميامي، مليئة بالإثارة والندية، إذ نجح منتخب الرأس الأخضر في إحراج أبطال العالم وتقويض تفوقهم، بعدما فرض التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ليمتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية.

وشهدت المباراة تألقًا استثنائيًا لحارس مرمى الرأس الأخضر فوزينها، الذي ذاد عن مرماه ببسالة، وحرم المنتخب الأرجنتيني من حسم اللقاء مبكرًا، فيما لمع نجم القائد ليونيل ميسي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 29، قبل أن يعزز ليساندرو مارتينيز التقدم في الدقيقة 92، ويختتم كريستيان روميرو الثلاثية في الدقيقة 111، بينما سجل هدفي الرأس الأخضر كل من ديروي دوارتي في الدقيقة 58، وكابرال في الدقيقة 102.

دخل المنتخبان اللقاء، وكانت الترشيحات تصب في مصلحة الأرجنتين، قياسًا بفارق الإمكانات والخبرات، بينما تمسك منتخب الرأس الأخضر بحقه في صناعة مفاجأة كبيرة خلال مشاركته الأولى في كأس العالم.

واستهلت الأرجنتين الشوط الأول بفرض سيطرتها على مجريات اللعب، مستحوذة على الكرة وسط تراجع متوقع لمنتخب الرأس الأخضر. ورغم هذا الاستحواذ، عجز لاعبو «التانغو» عن صناعة فرص حقيقية خلال الدقائق الأولى، بسبب التمركز الدفاعي المنظم للمنافس، الذي اعتمد على إغلاق المساحات.

ومع تزايد الضغط الأرجنتيني، ظهر ليونيل ميسي بتسديدة قوية تصدى لها الحارس فوزينها، قبل أن ينجح قائد الأرجنتين في فك الشفرة الدفاعية، عندما استقبل تمريرة متقنة من ليساندرو مارتينيز، وروض الكرة بمهارة قبل أن يسددها في سقف المرمى، معلنًا تقدم منتخب بلاده.

وكاد إنزو فرنانديز أن يضاعف النتيجة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن فوزينها واصل تألقه وأبعد الكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف دون رد.

وواصل رفاق ميسي فرض سيطرتهم مع انطلاق الشوط الثاني، بينما اعتمد منتخب الرأس الأخضر على الهجمات المرتدة. وأهدر مولينا فرصة محققة لتعزيز التقدم بعد تمريرة من ميسي، قبل أن ينجح ديروي دوارتي في إدراك التعادل، مستفيدًا من تمريرة ريان مينديز.

وعقب هدف التعادل، كثف المنتخب الأرجنتيني هجماته، لكن فوزينها واصل تألقه، فتصدى لانفراد صريح من ميسي، ثم أبعد ببراعة ركلة حرة مباشرة نفذها قائد الأرجنتين، ليحافظ على التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي.

ولم يتأخر المنتخب الأرجنتيني كثيرًا في استعادة تقدمه خلال الشوط الإضافي الأول، إذ سجل ليساندرو مارتينيز الهدف الثاني بعد مرور دقيقتين فقط، إثر ركلة ركنية نفذها ميسي، لكن الرأس الأخضر واصل عناده، وأدرك التعادل مجددًا عن طريق كابرال بتسديدة لولبية من زاوية صعبة، قبل أن يحسم كريستيان روميرو المباراة بتسجيل الهدف الثالث، مستفيدًا من عرضية ميسي من ركلة ركنية.