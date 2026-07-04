مصر تعيش ليلة مونديالية بعد التأهل الأول إلى دور الـ16 بالمونديال (فيديو)

عاشت شوارع القاهرة وعدد من المحافظات المصرية أجواء احتفالية كبيرة عقب تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد حسم مواجهة أستراليا بركلات الترجيح.

وامتلأت الشوارع بالجماهير فور انتهاء ركلات الترجيح، بينما توقفت السيارات في عدد من المناطق، وخرج المشجعون للاحتفال بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب «الفراعنة».

وشهدت العاصمة القاهرة ومحافظات أخرى احتفالات جماهيرية كبيرة، في أجواء أعادت إلى الأذهان فرحة الجماهير المصرية مع الجيل الذي قاده المدرب الأسبق حسن شحاتة.

وحجز منتخب مصر مقعده في دور الـ 16 بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليحقق أول تأهل له إلى هذا الدور في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وينتظر المنتخب المصري الفائز من مواجهة الأرجنتين، حاملة اللقب، والرأس الأخضر، لتحديد منافسه في دور الـ16.