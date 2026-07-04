ميسي ينفرد برقم تاريخي جديد في كأس العالم

عزز ليونيل ميسي رقمه القياسي في كأس العالم بعدما عاد إلى التشكيلة الأساسية لمنتخب الأرجنتين أمام الرأس الأخضر في دور الـ32، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يخوض 30 مباراة.

وشهدت المباراة أيضًا مناسبة خاصة لمدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، الذي قاد المنتخب في مباراته رقم 100 منذ توليه المهمة عام 2018.

واستعاد سكالوني قائده ميسي إلى التشكيلة الأساسية، بينما دفع بلاوتارو مارتينيز إلى جانبه في خط الهجوم، في حين بدأ خوليان ألفاريز المباراة على مقاعد البدلاء.

وضم التشكيل الأساسي للأرجنتين كلًا من: إيميليانو مارتينيز، وليساندرو مارتينيز، وكريستيان روميرو، وفاكوندو ميدينا، وناويل مولينا، ورودريجو دي بول، وأليكسيس ماك أليستر، وإنزو فرنانديز، وليونيل ميسي، وتياجو ألمادا، ولاوتارو مارتينيز.

وأجرى منتخب الرأس الأخضر تعديلين على تشكيله، إذ بدأ لاعب الوسط تيلمو أركانجو المباراة على مقاعد البدلاء بعدما كانت مشاركته محل شك بسبب إصابة في الساق، بينما عاد سيدني كابرال إلى التشكيلة الأساسية عقب انتهاء عقوبة الإيقاف التي أبعدته عن مواجهة السعودية بسبب تراكم الإنذارات في مباراتي إسبانيا وأوروجواي.

وضمت تشكيلة الرأس الأخضر: فوزينيا، وديني بورجس، وبيكو لوبيز، وسيدني كابرال، وستيفن موريرا، وكيفن بينا، وجوفاني كابرال، وديروي دوارتي، ولاروس دوارتي، وريان مينديز، ونونو دا كوستا.