عذراً أيها الكنغر... هذا الهرم لا يمكن القفز فوقه





خطفت مشجعة مصرية الأنظار في مدرجات بطولة كأس العالم 2026 خلال المواجهة التاريخية التي جمعت بين منتخبي مصر وأستراليا في دور الـ32، وتحولت إلى أيقونة للثقة والاعتزاز بالهوية عقب رفعها لافتة فنية لافتة ومصممة بذكاء، وثقتها عدسات المصورين وحملت المشجعة التي ترتدي الحجاب والعلم المصري لوحة مرسومة تُظهر لاعباً مصرياً يرفع علم بلاده فوق قمة الهرم، بينما ينظر إليه حيوان "الكنغر" الأسترالي بحسرة، مدونة عليها باللغة الإنجليزية عبارة قوية ومؤثرة تداولتها منصات التواصل بكثافة ونصها: "عذرًا أيها الكنغر... هذا الهرم لا يمكن القفز فوقه، نحن نبني الأمجاد والانتصارات منذ 5,000 عام".

ولم تكن هذه اللافتة مجرد تعبير عن الدعم الجماهيري الحماسي المعتاد، بل كشف التقرير أن السيدة المصرية صممت هذه العبارة وحملتها إلى الملعب قبل انطلاق المباراة بيقين تام، لتتنبأ بشكل دقيق بالفوز التاريخي للفراعنة وقدرتهم على تحجيم خطورة المنتخب الأسترالي وكسر طموحاته المونديالية، وهو ما تحقق بالفعل على أرضية الميدان؛ حيث نجح التنظيم الدفاعي المصري الحديدي في شل حركة الهجوم الأسترالي السريع، ليصبح الهرم الحضاري والكروي حائطاً منيعاً استعصى على "الكنغر" تجاوزه أو الارتداد أمامه، تماماً كما توقعت المشجعة في لوحتها الذكية.

وقد أحدثت هذه الصورة أصداءً واسعة وغير مسبوقة في الصحافة العالمية والمحلية على حد سواء؛ إذ أفردت الشبكات الرياضية الدولية مساحات واسعة للحديث عن اللوحة، حيث عنونت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرها بوصف اللوحة بأنها "أجمل وأذكى لافتة في دور الـ32"، مشيرة إلى أن المشجعة المصرية لخصت صراع الميدان بعبقرية تاريخية فريدة.

ومن جانبها، علقت شبكة "إي إس بي إن" الرياضية العالمية قائلة إن الكبرياء الفرعوني تجسد في مدرجات أمريكا ليتحول إلى حقيقة على أرض الملعب، بينما أشادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية بالربط الإبداعي بين الإرث الفرعوني التاريخي الممتد لآلاف السنين وبين الصمود الكروي والدفاع الحديدي للفراعنة في المونديال الحالي.

وفي السياق ذاته، احتفت الصحف والمواقع الإخبارية المصرية بالصورة؛ إذ كتبت صحيفة "الأهرام" في افتتاحيتها الرياضية أن هذه اللافتة لم تكن مجرد شعار بل كانت نبوءة شعب وثق في قدرات نسوره، واعتبرت صحيفة "اليوم السابع" الصورة تجسيداً حياً لوعي وثقة المشجع المصري وقدرته على إرسال رسائل حضارية ملهمة للعالم ترهب الخصوم وتلهب الحماس، بينما أشارت صحيفة "أخبار اليوم" إلى أن كبرياء الخمسة آلاف عام التهم قفزات الكنغر الأسترالي في ليلة مونديالية لا تُنسى، لتتحول السيدة المصرية ولافتتها التاريخية إلى الأيقونة الرسمية للاحتفال بالعبور المصري نحو محطات مونديالية أكثر إثارة ومجداً.