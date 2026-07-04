سجدة شكر جماعية لمنتخب مصر بعد التأهل إلى دور الـ16 (فيديو)

سجد لاعبو منتخب مصر وأعضاء الجهازين الفني والإداري سجدة شكر جماعية عقب نهاية مواجهة أستراليا، احتفالًا بالتأهل التاريخي إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخ «الفراعنة».

واجتمع لاعبو المنتخب والجهاز الفني في وسط الملعب فور إطلاق صافرة النهاية، قبل أن يخروا ساجدين شكرًا لله، في لقطة عكست حجم الفرحة بالإنجاز التاريخي، بعد حسم بطاقة التأهل بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتفاعل عدد كبير من الجماهير المصرية الحاضرة في مدرجات ملعب دالاس مع اللقطة، وسط احتفالات كبيرة بالتأهل، فيما حرص اللاعبون بعد السجدة على تحية الجماهير التي ساندت المنتخب طوال المباراة.

ويعد تأهل منتخب مصر إلى الدور ثمن النهائي أفضل إنجاز في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعدما نجح في تجاوز أستراليا، ليضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر.