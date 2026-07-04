مخاوف الطقس تهدد موعد قمة المكسيك وإنجلترا في المونديال

دفعت مخاوف سوء الأحوال الجوية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى دراسة تقديم موعد انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ 16 من كأس العالم 2026، المقررة على ملعب أزتيكا، وسط توقعات بتغيير موعدها من السادسة مساءً إلى الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي.

ويناقش «فيفا» تعديل موعد المباراة بسبب احتمال تعرض العاصمة المكسيكية لاضطرابات جوية، تشمل هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات، فيما أشارت وسائل إعلام مكسيكية إلى أن المباراة قد تنطلق عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا بدلًا من السادسة مساءً.

ولم يؤكد «فيفا» هذه التقارير حتى الآن، كما لم يتلق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إخطارًا رسميًا بالتعديل، رغم أن موعد المباراة بات يفصل عنه أقل من 48 ساعة.

وجاءت هذه المناقشات بعدما تأجلت مباراة المكسيك أمام الإكوادور في دور الـ 32 خلال الأسبوع الجاري بسبب الأمطار، وهو ما دفع مسؤولي البطولة إلى مراجعة موعد المباراة المقبلة لتجنب تكرار الموقف.

وسيغير تقديم موعد اللقاء ظروف اللعب بالنسبة للمنتخبين، إذ ستقام المباراة تحت أشعة الشمس ودرجات حرارة أعلى مقارنة بالأجواء المسائية التي كانت مقررة سابقًا.

وأظهرت توقعات الطقس أن درجات الحرارة في مكسيكو سيتي قد تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية وقت الظهيرة مع ارتفاع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية، رغم أن ارتفاع العاصمة المكسيكية عن سطح البحر يمنحها أجواء أكثر اعتدالًا من مدن أخرى تستضيف مباريات البطولة.

ويزيد ارتفاع ملعب أزتيكا، الذي يقع على ارتفاع يقارب 2200 متر فوق سطح البحر، من صعوبة المباراة، إذ يؤكد خبراء الطب الرياضي أن انخفاض كثافة الهواء يقلل من توافر الأكسجين، ويزيد من سرعة الإجهاد ويصعب تكرار الركض عالي الشدة بالنسبة للاعبين غير المعتادين على هذه الظروف.

وقد يمنح ذلك أفضلية لمنتخب المكسيك، الذي خاض ثلاثًا من أربع مباريات في البطولة على ملعب أزتيكا، كما اعتاد لاعبوه العيش والتدريب على المرتفعات.

وكان توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا، قد أقر في وقت سابق بأن المنتخب المكسيكي يتمتع بـ«أفضلية كبيرة»، مؤكدًا أن فريقه لا يملك الوقت الكافي للتأقلم بدنيًا قبل مواجهة خروج المغلوب.

وأكد ماركوس راشفورد أن منتخب إنجلترا سيحافظ على استعداداته مهما كان موعد المباراة، وقال للصحفيين في كانساس: «بالنسبة لنا، طريقة التحضير لن تتغير.. علينا أن نحافظ على تركيزنا وأن نكون مستعدين لأي شيء، هذه إحدى نقاط قوة المجموعة، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني.. نحن مستعدون لأي تحديات، ومن الواضح أن الأمر ليس مثاليًا، لكنه لا يهم أيضًا».

وقال مورغان روجرز، لاعب وسط منتخب إنجلترا، إن التغيير المحتمل لن يؤثر على استعدادات الفريق، مضيفًا: «لا أعتقد أن الأمر يؤثر علينا حقًا.. سنكون مستعدين بغض النظر عن موعد المباراة، وربما كلما كان الموعد مبكرًا كان ذلك أفضل، لأننا نريد خوض المباراة، نحن نتطلع إليها مهما كان توقيتها، وسنكون جاهزين».