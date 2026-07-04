ولي عهد بريطانيا: والدي لا يحب كرة القدم.. وهذا سبب تشجيعي لأستون فيلا

كشف الأمير ويليام، ولي عهد بريطانيا، أنه لم يرث شغفه بكرة القدم من والده الملك تشارلز الثالث، موضحًا أن تعلقه بنادي أستون فيلا بدأ خلال سنوات الدراسة بعدما اصطحبه أصدقاؤه إلى أول مباراة له.

وقال الأمير ويليام، المعروف بتشجيعه لأستون فيلا، بطل الدوري الأوروبي، خلال ظهوره في بودكاست «نيو هايتس» الأمريكي، الذي يقدمه نجما كرة القدم الأمريكية السابقان ترافيس وجيسون كيلسي: «والدي يكره كرة القدم».

وأضاف: «ليس لعائلتي تاريخ طويل مع كرة القدم»، مشيرًا إلى أن عددًا قليلًا فقط من أفراد العائلة يشجعون أندية كروية.

وأوضح الأمير البريطاني، البالغ من العمر 44 عامًا، أن أصدقاءه في المدرسة كانوا السبب في ارتباطه بكرة القدم بشكل عام، وبأستون فيلا على وجه الخصوص، قائلًا: «في نشأتي، لم يكن بإمكانك تجنب الحديث عن كرة القدم، كانت موجودة في كل مكان، وقد اصطحبني بعض أصدقاء المدرسة إلى أول مباراة لي».

واستعاد ويليام ذكريات تلك المباراة، مشيرًا إلى أنه التقى قبل أيام بغاريث ساوثغيت، الذي ذكره بأنها كانت أول مباراة يشاهده فيها لاعبًا بقميص أستون فيلا، عندما كان يشغل مركز قلب الدفاع، وذلك خلال مواجهة الفريق أمام بولتون عام 2000، قبل سنوات من توليه تدريب منتخب إنجلترا.