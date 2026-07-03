إمام عاشور يكسر عقدة الـ92 عاماً





كتب لاعب وسط منتخب مصر إمام عاشور اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية، بعدما نجح في قيادة الفراعنة لافتتاح التسجيل أمام منتخب أستراليا في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، خلال اللقاء الذي أقيم في دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026 على أرضية ملعب دالاس ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويحمل هذا الهدف أبعاداً تاريخية ورقمية غير مسبوقة للكرة المصرية؛ إذ يعد أول هدف يسجله منتخب مصر في الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم منذ 92 عاماً، وتحديداً منذ ثنائية النجم الراحل عبد الرحمن فوزي في شباك المجر بمونديال إيطاليا 1934، حيث لم تنجح مصر في التسجيل خلال ثمن نهائي تلك النسخة أو في مشاركتيها التاليتين عامي 1990 و2018 واللتين توقف فيهما المشوار عند مرحلة المجموعات دون تحقيق أي فوز إقصائي.

وعلى الصعيد الرقمي والشخصي للاعب، رفع إمام عاشور رصيده من الدقائق الملعوبة في المونديال الحالي إلى 246 دقيقة موزعة على أربع مباريات خاضها كعنصر أساسي ومؤثر، نجح خلالها في البصم على هدفين؛ الأول جاء في شباك بلجيكا خلال مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب سياتل بعد أن خاض فيها 71 دقيقة محققاً دقة تمرير بلغت 76%، قبل أن يواصل تألقه في الجولة الثانية أمام نيوزيلندا لمدة 85 دقيقة محققاً نسبة نجاح مبهرة في التمرير بلغت 94% بـ 47 تمريرة صحيحة من أصل 50 ساهمت في فوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي سجلها مصطفى زيكو ومحمود حسن تريزيجيه، ثم واصل الحفاظ على توازنه في وسط الملعب بمشاركته لمدة 45 دقيقة وبدقة تمرير بلغت 88% في مواجهة إيران الختامية للمجموعات والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق سجله محمود صابر.