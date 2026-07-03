من المجد إلى الوداع.. محرز يغادر منتخب الجزائر



أسدل النجم الجزائري رياض محرز، قائد منتخب الجزائر الستار على واحدة من أنجح المسيرات في تاريخ الكرة الجزائرية، بعدما أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج «محاربي الصحراء» من منافسات كأس العالم 2026، منهياً بذلك رحلة امتدت لأكثر من عشر سنوات حمل خلالها ألوان المنتخب الوطني، وترك بصمة استثنائية جعلته أحد أبرز اللاعبين الذين مروا على تاريخ الجزائر.



وجاء قرار محرز بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام المميزة، إذ كان أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب في مختلف المشاركات القارية والدولية، وأسهم بشكل مباشر في العديد من الانتصارات التاريخية التي حققها «الخضر»، بفضل مهاراته الفردية العالية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، سواء بالتسجيل أو بصناعة الأهداف.



وخلال مشواره الدولي، شارك محرز في 119 مباراة بقميص المنتخب الجزائري، أحرز خلالها 40 هدفاً، وقدم 45 تمريرة حاسمة، ليصبح من أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بتاريخ المنتخب، وهي أرقام تعكس حجم تأثيره الكبير والدور القيادي الذي لعبه على مدار سنوات طويلة.



كما حمل محرز شارة قيادة منتخب الجزائر في السنوات الأخيرة، وقاد الفريق لتحقيق أحد أبرز إنجازاته التاريخية بالتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، بعدما قدم مستويات مميزة طوال البطولة، وكان أحد أبرز نجومها وأكثرهم تأثيراً في مشوار التتويج، وهو الإنجاز الذي أعاد الجزائر إلى منصة التتويج القارية بعد غياب طويل.



وعلى الصعيد العالمي، شارك محرز في نسختين من نهائيات كأس العالم، وكان من الركائز الأساسية التي أسهمت في قيادة المنتخب إلى التأهل لمونديال 2026، حيث واصل تقديم خبراته الكبيرة داخل المستطيل الأخضر، وشكل مصدر إلهام لجيل جديد من اللاعبين الجزائريين.



ويغادر محرز الساحة الدولية تاركاً خلفه إرثاً كروياً كبيراً، بعدما رسخ اسمه بين أساطير الكرة الجزائرية بفضل ما حققه من إنجازات فردية وجماعية، وما قدمه من مستويات مميزة وأهداف حاسمة في مختلف البطولات، ليختتم مسيرة ستبقى محفورة في ذاكرة الجماهير الجزائرية، التي ستتذكره كأحد أبرز النجوم الذين دافعوا عن ألوان المنتخب الوطني بكل إخلاص وتميز.