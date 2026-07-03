إندريك: سأنام مثل طفل رضيع قبل مواجهة النرويج



قدم إندريك مهاجم منتخب البرازيل «19 عاماً» إجابات هادئة ومنطقية تفوق عمره، رداً على سؤال وسائل الأعلام عن رأيه في الجلوس على مقاعد البدلاء، مؤكداً أنه لا يشعر بأي قلق تجاه عدم مشاركته أساسياً في المباريات السابقة من بطولة كأس العالم 2026، وأن ذلك لا يؤثر على تركيزه أو استعداده.



وذكر إندريك أن الجهاز الفني للمنتخب يتخذ قراراته بناء على ما يخدم المجموعة، وقال: "أنشيلوتي لن يفعل ما هو الأفضل بالنسبة لي، بل ما هو الأفضل للفريق، إنه يعرف تماماً ما يفعله"، في إشارة إلى ثقته الكاملة في رؤية المدرب الفنية.



وأنهى مهاجم البرازيل محاولات الإعلام للخروج منه بتصريحات غاضبة، عندما قال إن مجرد اختياره للمنتخب من قبل المدرب يعد شرفاً بالنسبة له، ذاكراً أن وجوده في معسكر المنتخب يمثل له قيمة كبيرة، وأنه يتعامل مع كل لحظة داخل البطولة بهدوء تام، سواء شارك أساسياً أو ظل على مقاعد البدلاء، مشيراً إلى أن الأهم هو الاستعداد الدائم عند الحاجة.



وأكد اللاعب الشاب أنه لا يعيش أي توتر مرتبط بمشاركته أساسياً في مباراة النرويج يوم الاثنين بربع نهائي البطولة، ذاكراً أنه يشعر براحة نفسية كاملة قبل المباريات دائماً، وأضاف: «سأنام مثل طفل رضيع قبل المباراة» في إشارة منه إلى هدوئه الكامل قبل المواجهات رغم عدم ضمانه مكاناً أساسياً أو نيل الفرصة في شوط اللعب الثاني.



وشدد مهاجم البرازيل الشاب على أن المنافسة داخل المنتخب طبيعية بين جميع اللاعبين، وأن كل عنصر مستعد لتقديم الإضافة سواء بدأ المباراة أو دخل بديلاً في الشوط الثاني، ذاكراً أنه سيكون جاهزاً دائماً عندما يطلب منه المدرب المشاركة، معتبراً أن الهدف الأهم هو خدمة المنتخب البرازيلي وتحقيق الانتصارات في البطولة.