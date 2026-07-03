عبدالله حسن: الاستحواذ والدفاع والتحولات الهجومية أسلحة آخر مواجهات دور الـ32



قدم عبدالله حسن، الخبير الكروي والمحاضر المعتمد لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، قراءة فنية وتحليلية لآخر مباراتي دور الـ32 من كأس العالم 2026، مؤكداً أن التفاصيل التكتيكية ستكون العامل الحاسم في تحديد هوية آخر المتأهلين إلى ثمن النهائي.



الأرجنتين × الرأس الأخضر



يرى عبدالله حسن، أن المنتخب الأرجنتيني يدخل المباراة بصفته الطرف الأكثر ترشيحاً، بفضل تفوقه الفني وقدرته على فرض الاستحواذ وإدارة إيقاع اللعب، في مواجهة منتخب الرأس الأخضر الذي يعتمد على الانضباط الدفاعي والارتداد السريع والكرات الثابتة.



وأوضح أن الأرجنتين ستسعى إلى فرض سيطرتها منذ البداية عبر الاستحواذ، وخلق تفوق عددي بين الخطوط، وزيادة سرعة تدوير الكرة لاختراق الدفاع المتكتل، بينما سيعمل منتخب الرأس الأخضر على تضييق المساحات في العمق وإجبار منافسه على اللعب بعيداً عن المناطق المؤثرة.



وأشار إلى أن أحد أبرز مفاتيح اللقاء يتمثل في المساحات التي قد يتركها ظهيرا الأرجنتين أثناء التقدم الهجومي، وهي نقطة سيحاول منتخب الرأس الأخضر استغلالها عبر التحولات السريعة والتمريرات المباشرة نحو المهاجمين، مع الاعتماد على سرعة الأطراف للوصول إلى مرمى المنافس.



وأضاف أن معركة وسط الملعب ستكون مؤثرة في رسم سيناريو المباراة، إذ إن الفريق الذي ينجح في الفوز بالكرات الثانية، والتحكم في إيقاع اللعب، وتقليل الأخطاء في التمرير، سيحصل على أفضلية واضحة في السيطرة على مجريات اللقاء.



كما شدد على أهمية الكرات الثابتة، التي تمثل السلاح الهجومي الأبرز لمنتخب الرأس الأخضر، ما يفرض على الأرجنتين تجنب الأخطاء القريبة من منطقة الجزاء، مع إحكام الرقابة الدفاعية والسيطرة على الكرات الهوائية والمرتدات.



وأكد أن المباراة ستحسم عبر أربعة عوامل رئيسية، تتمثل في قدرة الأرجنتين على اختراق الكتلة الدفاعية مبكراً، وصمود الرأس الأخضر أمام الضغط، والسيطرة على وسط الملعب والكرات الثانية، إضافة إلى فاعلية الفريقين في استثمار الكرات الثابتة، ويرى أن التسجيل المبكر سيمنح الأرجنتين أفضلية كبيرة، بينما سيبقي نجاح الرأس الأخضر في الحفاظ على تنظيمه الدفاعي المواجهة مفتوحة حتى الدقائق الأخيرة.



كولومبيا × غانا



في المواجهة الثانية، أوضح عبدالله حسن، أن اللقاء يجمع بين مدرستين مختلفتين، فمنتخب كولومبيا يعتمد على الإبداع الفني والاستحواذ وبناء الهجمات المنظمة، بينما يرتكز منتخب غانا على القوة البدنية والسرعة في التحولات واللعب المباشر.



وأكد أن المنتخب الكولومبي سيحاول استغلال المهارات الفردية والتبادلات السريعة بين الخطوط لخلق التفوق العددي في الثلث الهجومي، في حين سيركز المنتخب الغاني على تقليل المساحات أمام صناع اللعب وفرض تفوقه البدني لإفساد عملية البناء الهجومي.



وأشار إلى أن تقدم ظهيري كولومبيا سيمنح الفريق حلولاً هجومية إضافية، لكنه في المقابل قد يفتح مساحات خلفهما، وهي النقطة التي سيحاول المنتخب الغاني استغلالها عبر الهجمات المرتدة والتمريرات المباشرة وسرعة لاعبي الأطراف.



وأضاف أن الصراع في وسط الملعب سيكون محورياً، حيث سيحدد الفوز بالكرات الثانية والتفوق في الالتحامات البدنية الفريق القادر على فرض إيقاعه والسيطرة على مجريات اللقاء، إلى جانب أهمية المواجهات الفردية على الأطراف، إذ ستراهن كولومبيا على المهارة، بينما ستعتمد غانا على السرعة والقوة البدنية لتحويل الدفاع إلى هجوم في أقل عدد ممكن من اللمسات.



وأكد أن حسم المباراة سيتوقف على قدرة كولومبيا على ترجمة استحواذها إلى فرص حقيقية، مقابل نجاح غانا في استغلال المساحات أثناء التحولات السريعة، إضافة إلى التفوق في الكرات الثانية والمواجهات الثنائية على الأطراف.



وأشار إلى أن كولومبيا ستكون الأقرب للتأهل إذا نجحت في فرض أسلوبها القائم على الاستحواذ مع الحفاظ على التوازن الدفاعي، بينما ستكون غانا قادرة على قلب المعادلة إذا فرضت قوتها البدنية واستثمرت التحولات الهجومية بكفاءة، لتجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات.