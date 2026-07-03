بعد تصريحات شقيقته.. رونالدو يرد على أنباء اعتزاله الدولي



رد كريستيانو رونالدو على الأنباء التي ترددت بشأن اقتراب نهاية مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال، بعد تصريحات أدلت بها شقيقته قبل مواجهة كرواتيا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، مؤكداً أنه لن يتخذ أي قرار بشأن مستقبله بصورة متسرعة.



وذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، ألمحت قبل المباراة إلى أن مشوار قائد المنتخب البرتغالي مع منتخب بلاده قد يقترب من نهايته، قبل أن يحقق المنتخب الفوز على كرواتيا بنتيجة 2-1 ويتأهل إلى دور الـ 16.



وقال رونالدو، في تصريحات لقناة «سبورت تي في» عقب المباراة: «مستقبل كريستيانو ليس مهماً الآن، سأتحدث إلى عائلتي، وسيحدث سواء فزنا أم خسرنا، لم أعد أتخذ القرارات بشكل متسرع، الآن كل شيء يتم بهدوء وسنحاول الاستمتاع اليوم».



وتحدث قائد البرتغال أيضاً عن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي ودع البطولة عقب خسارة منتخب بلاده أمام البرتغال، مشيداً بما قدمه خلال مسيرته الكروية.



وقال رونالدو عن زميله السابق في ريال مدريد: «بعد المباراة ودعته، وسيظل أسطورة كروية كبيرة.. نحن تقريباً في نفس العمر، ولدي احترام كبير له ولكل ما قدمه لكرة القدم».