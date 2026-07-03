حصاد المونديال.. إسبانيا والبرتغال وسويسرا إلى ثمن النهائي

حجزت إسبانيا والبرتغال وسويسرا بطاقات العبور إلى دور الـ 16 في مونديال 2026 حيث تفوقت إسبانيا بثلاثية نظيفة على النمسا، وقلبت البرتغال تأخرها أمام كرواتيا إلى فوز دراماتيكي 2-1 بقيادة كريستيانو رونالدو، وصعدت سويسرا على الجزائر بالفوز بهدفين دون رد.

إسبانيا تعبر النمسا بسهولة

حققت إسبانيا فوزها الأول في الأدوار الإقصائية منذ إحرازها لقب مونديال 2010، بفوزها السهل على النمسا 3-0 الخميس في لوس أنجليس، فبلغت الدور الـ 16 من نسخة 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل ميكل أويارسابال (36 و89) وبيدرو بورو (66) أهداف "لا روخا"، لتضرب موعدا الاثنين في دالاس مع الفائز بين البرتغال وكرواتيا اللذين يلتقيان في تورونتو في وقت لاحق.

البرتغال تتخطى كرواتيا بصعوبة

بلغت البرتغال بصعوبة بالغة دور الـ16 في كأس العالم 2026 لكرة القدم، بقلبها تأخرها أمام كرواتيا إلى فوز 2-1 الخميس في تورونتو، بعد نهاية مباراة دراماتيكية.

وافتتح الكرواتي إيفان بيريشيتش التسجيل (53)، لكن كريستيانو رونالدو عادل النتيجة (68 من ركلة جزاء)، قبل إهداء البديل غونسالو راموش بطاقة العبور لمنتخب بلاده (90+4).

ويواجه المنتخب البرتغالي في دور الـ16 إسبانيا الفائزة على النمسا 3-0 في وقت سابق، في أرلينغتون، دالاس الإثنين المقبل.

وأصبح رونالدو، لاعب النصر السعودي، أكبر لاعب يشارك في مباراة إقصائية في تاريخ كأس العالم، وأكبر لاعب يسجّل هدفا في الأدوار الإقصائية، عن 41 عاما، قبل خروجه في الدقيقة 81 وحلول لاعب الهلال السعودي روبن نيفيش بدلا منه.

سويسرا تتخطى الجزائري

أنهى منتخب سويسرا حلم منتخب الجزائر في المضي قدما ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما تغلب عليه 2 / صفر في دور الـ32 للمونديال، ليحجز مقعدا في دور الـ16 بالمسابقة، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وفي مدينة فانكوفر الكندية، افتتح منتخب سويسرا التسجيل مبكرا عن طريق بريل إيمبولو في الدقيقة العاشرة، فيما تكفل دان ندوي بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وضرب منتخب سويسرا، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الـ13، موعدا في السابع من يولي الجاري بدور الـ16 بمدينة فانكوفر أيضا، مع الفائز من مباراة كولومبيا وغانا.