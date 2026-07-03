تحليل | انضباط سويسرا يحسم تأهلها إلى ثمن نهائي كأس العالم



نجح المنتخب السويسري في تأكيد تفوقه التكتيكي أمام الجزائر، محققاً فوزاً مستحقاً بهدفين دون رد، في مباراة كشف خلالها عن شخصية متوازنة بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية، بينما دفع المنتخب الجزائري ثمن إهدار الفرص وضعف استثمار الاستحواذ على الكرة، ليودع المونديال من الدور الـ32.



ودخل المنتخبان اللقاء بطريقة أداء واحدة هي 4-2-3-1، إلا أن الاختلاف كان في الفعالية وجودة التنفيذ، إذ منذ البداية اعتمد المنتخب السويسري على التحولات السريعة واستغلال المساحات خلف ظهيري الجزائر، وهو ما أثمر عن الهدف الأول عبر بريل إمبولو، قبل أن يوجه دان ندوي الضربة القاضية مع انطلاق الشوط الثاني بهدف منح فريقه أفضلية مريحة.



ورغم أن الجزائر كان الأفضل في الاستحواذ على الكرة، إلا أن هذا التفوق كان شكلياً أكثر منه مؤثراً، إذ افتقد الفريق للسرعة في نقل اللعب والاختراق بين الخطوط، بينما نجحت سويسرا في تقليص المساحات وإجبار منافسها على اللجوء إلى الحلول الفردية والتسديدات البعيدة.



وعلى الجانب الهجومي، تفوق المنتخب السويسري في صناعة الفرص، كما أظهر الفريق جودة أكبر في استغلال أنصاف الفرص، وهو ما صنع الفارق الحقيقي في النتيجة، وكان خط الوسط السويسري بقيادة غرانيت تشاكا ودينيس زكريا، العنصر الأبرز في اللقاء، بعدما نجح في فرض الإيقاع، وقطع العديد من الكرات، وقاد التحولات الهجومية بسرعة، في الوقت الذي عانى فيه وسط الجزائر من صعوبة الربط بين الدفاع والهجوم، رغم محاولات نبيل بن طالب ورامز زروقي.



ورغم التبديلات الجزائرية خلال الشوط الثاني، إلا أنها لم تنجح في تغيير شكل المباراة، إذ ظل المنتخب السويسري متماسكاً دفاعياً، وأغلق العمق بصورة مميزة، مع استمرار خطورته في الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، كما لعب الدفاع السويسري مباراة كبيرة، إلى جانب تألق الحارس غريغور كوبيل، الذي تعامل بثقة مع المحاولات الجزائرية، فيما حافظ الفريق على توازنه.



بينما افتقد المنتخب الجزائري الفاعلية في الثلث الأخير، ولم ينجح رياض محرز أو حسام عوار وإبراهيم مازة في إيجاد المساحات الكافية داخل منطقة الجزاء، كما لم تستثمر الركلات الركنية والعرضيات بالشكل المطلوب، لتعكس المباراة الفارق في النضج التكتيكي بين المنتخبين، إذ لم يحتج المنتخب السويسري إلى الاستحواذ على الكرة لفرض سيطرته، بل اعتمد على التنظيم والانضباط والسرعة في التحول، وهي عناصر منحته فوزاً مستحقاً وبطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.