سويسرا تقصي الجزائر وتعبر إلى ثمن نهائي كأس العالم

ودع منتخب الجزائر منافسات كأس العالم 2026، بعدما خسر أمام منتخب سويسرا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بي سي بلايس بمدينة فانكوفر ضمن منافسات دور الـ32، ليحجز المنتخب السويسري بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي.

وينتظر المنتخب السويسري في الدور المقبل الفائز من مواجهة غانا وكولومبيا، المقررة عند الساعة الخامسة والنصف فجر السبت بتوقيت الإمارات، في ختام مباريات دور الـ32.

الهدف الأول

جاءت بداية المباراة بإيقاع سريع، حيث تبادل المنتخبان المحاولات الهجومية، إلا أن سويسرا بدت الأكثر فاعلية في استغلال التحولات السريعة، في حين افتقدت الهجمات الجزائرية اللمسة الأخيرة أمام المرمى، ونجح المنتخب السويسري في ترجمة أفضليته إلى هدف منحه التقدم في الشوط الأول.

وبدأت الجزائر المباراة بجرأة هجومية، وكادت أن تفتتح التسجيل مبكرًا عبر تسديدة حسام عوار التي مرت بجوار القائم في الدقيقة السادسة، لكن الرد السويسري جاء حاسمًا في الدقيقة العاشرة، عندما استغل بريل إمبولو هجمة مرتدة سريعة، ليودع الكرة في الشباك من مسافة قريبة بعد تمريرة متقنة من يوهان مانزامبي، مانحًا منتخب بلاده هدف التقدم.

وبعد الهدف، تبادل المنتخبان المحاولات، حيث تألق الحارس غريغور كوبيل في التصدي لتسديدة قوية من عوار، بينما رد الحارس لوكا زيدان بإنقاذ مهم أمام محاولة دينيس زكريا من داخل منطقة الجزاء.

وضغط المنتخب الجزائري بقوة بحثًا عن التعادل، وصنع عدة فرص، أبرزها تسديدة فارس شايبي التي أبعدها كوبيل ببراعة، ثم فرصة محققة لإبراهيم مازة مرت بجوار القائم في الوقت بدل الضائع.

وكاد المنتخب السويسري أن يعزز تقدمه عبر رأسية زكريا التي علت العارضة بقليل، مع استمرار خطورته في الكرات الثابتة والهجمات المرتدة، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم سويسرا بهدف نظيف.

هدف الحسم

دخل المنتخب السويسري الشوط الثاني بأفضل طريقة ممكنة، بعدما عزز تقدمه سريعًا في الدقيقة 46 عبر دان ندوي، الذي استغل هجمة منظمة وأنهى الكرة بتسديدة أرضية متقنة في الزاوية اليسرى للمرمى، ليضاعف النتيجة ويضع المنتخب الجزائري أمام مهمة أكثر تعقيدًا.

وحاول «محاربو الصحراء» العودة إلى أجواء اللقاء، وكاد رياض محرز أن يقلص الفارق في الدقيقة 50، إلا أن دفاع سويسرا تصدى لتسديدته من داخل منطقة الجزاء. وبعدها أجرى المدرب الجزائري سلسلة من التبديلات، في محاولة لتنشيط الخطين الهجومي والوسط وزيادة الضغط على المنافس.

وحافظ المنتخب السويسري على انضباطه التكتيكي، وواصل تهديد المرمى عبر الكرات الثابتة والعرضيات، وتصدى الدفاع الجزائري لمحاولة خطيرة من نيكو إلفيدي، قبل أن يبعد تسديدة فابيان ريدر من داخل منطقة الجزاء، بينما مرت محاولات أخرى لكل من بريل إمبولو وريدر بجوار المرمى.

ورغم استحواذ الجزائر على الكرة في فترات متقطعة، فإن الهجمات افتقدت الفاعلية أمام التنظيم الدفاعي السويسري، واقتصرت أبرز المحاولات على تسديدة بعيدة من جاوين حدجام علت العارضة، إلى جانب عدة ركلات ركنية لم تستثمر بالشكل المطلوب.

وأدار المنتخب السويسري ما تبقى من زمن المباراة بهدوء وخبرة، محافظًا على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزًا مستحقًا، ويحجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، فيما ودع المنتخب الجزائري منافسات كأس العالم 2026.