شعر ماتانوفيتش ينهي حلم كرواتيا في المونديال

أنهى احتكاك طفيف بشعر المهاجم الكرواتي إيغور ماتانوفيتش حلم منتخب بلاده في كأس العالم 2026، بعدما كشف مستشعر داخل كرة «تريوندا» الرسمية اللمسة التي تسببت في إلغاء هدف التعادل المتأخر أمام البرتغال، خلال مباراة دور الـ 32 التي انتهت بفوز البرتغال 2-1 في تورونتو؟

وبرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرار إلغاء هدف كرواتيا، موضحاً أن الكرة الرسمية للمونديال مزودة بمستشعرات قادرة على رصد أي احتكاك طفيف، وهو ما ساعد حكم الفيديو المساعد «VAR» في اتخاذ القرار.

وظن لاعبو كرواتيا أنهم أدركوا التعادل في الدقيقة 13 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عندما دفع يوشكو غفارديول الكرة إلى الشباك، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويلغي الهدف.

وكشفت الرقاقة الإلكترونية الموجودة داخل الكرة أن الكرة لمست بشكل طفيف شعر ماتانوفيتش، في وقت كان فيه ماريو باشاليتش في وضعية تسلل خلال بناء الهجمة، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال وتأهلها إلى دور الـ 16.

وقال «فيفا» في بيان بعد المباراة: «وفقاً للبيانات المقدمة من تقنية الكرة المتصلة المدمجة داخل كرة تريوندا من أديداس، وهي الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم، تبين أنه تم لمس الكرة من قبل اللاعب الكرواتي رقم 20 إيغور ماتانوفيتش خلال بناء الهجمة أمام البرتغال، ما أتاح للحكم تحديد حالة التسلل بشكل صحيح وإلغاء الهدف».

وأضاف الاتحاد الدولي أن كرة «تريوندا» تحتوي على مستشعرات «آي أم يو» قادرة على رصد أي احتكاك طفيف، ويتم عرض ذلك للمشاهدين عبر البث على شكل رسم نبضي، بما يمنح الحكام بيانات تساعدهم على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة.

وانتقد زلاتكو داليتش، مدرب كرواتيا، تقنية حكم الفيديو المساعد بعد المباراة، وقال إنها «تسلب كرة القدم متعتها»، وذلك عندما سئل عن مدى توسع التكنولوجيا وقرارات «VAR» في كرة القدم.

وقال داليتش في مؤتمر صحفي، وفق ترجمة «فيفا»: «رأيتم إلى أي مدى تم قتل المشاعر حرفياً، وعموماً هذه القرارات تعيدك إلى الوراء وتسلب كرة القدم متعتها».

وأضاف مدرب كرواتيا: «لا أقول إن ڤار لا يمكن أن يكون مفيداً أحياناً، لكنه يقتل المشاعر، يقتل كل شيء في داخلك، يقتل ما تعيشه، وليس من السهل التعامل مع كل هذا».

واستخدمت تقنية «الكرة المتصلة» في نسخة كأس العالم الحالية من قبل، خلال مباراة السويد وتونس في دور المجموعات الشهر الماضي، عندما أُلغي هدف لماتياس سفانبرغ بداعي التسلل، قبل أن يتراجع «VAR» عن القرار بعدما تبين أن الكرة لمست زميله ألكسندر إيزاك بشكل طفيف.

وأكد روبرتو مارتينيز، مدرب البرتغال، أن قرار إلغاء هدف كرواتيا لم يكن محل تقدير شخصي، موضحاً أن الشريحة الإلكترونية داخل الكرة أظهرت وجود لمسة من ماتانوفيتش، ومعها كان باشاليتش في موقف تسلل.

وقال مارتينيز: «الرسالة واضحة جداً.. الكرة باتت تحتوي على شريحة إلكترونية، والأمر واضح للغاية، ولهذا تدخل ڤار».

وأضاف مدرب البرتغال: «لا يوجد رأي شخصي، فالشريحة تُظهر أن هناك لمسة من ماتانوفيتش، وعند حدوث ذلك يكون باشاليتش في موقف تسلل».

وختم مارتينيز: «من المؤسف أن فريقاً كان عليه أن يخسر اليوم، لكن لم يكن هناك قرار سيئ أو غير محظوظ، كان الأمر واضحاً وساعدت التكنولوجيا.. كنا محظوظين في لحظة ما، لكنها كانت لحظة واضحة».