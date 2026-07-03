جوتا حاضر في احتفال رونالدو بتأهل البرتغال

احتفل كريستيانو رونالدو بتأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026 بقميص زميله الراحل ديوغو جوتا، بعدما قاد منتخب بلاده إلى الفوز على كرواتيا بنتيجة 2-1 في تورونتو، في مباراة تزامنت مع مرور عام على وفاة مهاجم ليفربول.

وحرص رونالدو عقب صافرة النهاية على التوجه مع زملائه إلى المدرجات المخصصة للجماهير البرتغالية، مرتديًا القميص رقم 21 الخاص بجوتا، قبل أن ينشر صورة جماعية للفريق عبر حسابه على «إنستغرام» وهو يحمل القميص، وكتب: «فزنا من أجلنا، ومن أجل ديوغو، ومن أجل البرتغال».

وقال رونالدو، في تصريحات لقناة «فوكس» الأمريكية، إن ما حدث في ليلة التأهل كان «مفارقة من مفارقات الحياة»، موضحًا أن لاعبي المنتخب تحدثوا قبل المباراة عن تزامن المواجهة مع الذكرى الأولى لوفاة جوتا، وأضاف: «كنا نعرف ذلك قبل المباراة، وكانت لحظة خاصة جدًا، تحدثنا اليوم، نحن المجموعة، عن مفارقة الحياة.. إنه أمر لا يُصدق».

واستعاد المنتخب البرتغالي ذكرى جوتا، الذي توفي عن عمر 28 عامًا مع شقيقه أندريه سيلفا في الثالث من يوليو من العام الماضي، إثر حادث سير شمال غربي إسبانيا بعدما انحرفت السيارة التي كانا يستقلانها عن الطريق واشتعلت فيها النيران، خلال توجهه لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد مع ليفربول في إنجلترا، وهو الحادث الذي ترك أثرًا داخل البرتغال وفي أوساط كرة القدم.

وارتدى روبن نيفيز، أحد أقرب أصدقاء جوتا، السوار الذي يحمل اسم اللاعب الراحل خلال عزف النشيد الوطني، وقبله قبل انطلاق المباراة، بينما ظهرت صورة جوتا على الشاشة العملاقة عقب انتهاء النشيد، لتتعالى هتافات الجماهير في المدرجات.

وأوضح روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، الذي سبق أن وصف جوتا بأنه «نورنا» ومنحه مكانة شرفية ضمن قائمة المنتخب في كأس العالم، أن لاعبيه قدموا أداءً يعبر عن تأثير زميلهم الراحل داخل الفريق.. وقال: «كانت هناك العديد من الرموز الجميلة التي جسدت القوة والطاقة وما كان يمثله جوتا لهذا الفريق، كان شخصًا مؤمنًا، ونشعر بمسؤولية تجاه ديوغو، وسنواصل حمل هذه المسؤولية معنا».

وأضاف مارتينيز، في المؤتمر الصحفي، أن المباراة حملت أكثر من مناسبة مؤثرة، بعدما تزامنت مع تكريم ديوغو جوتا وشقيقه أندريه، وكذلك والد مساعده ريكاردو كارفاليو الذي توفي مؤخرًا، مشيرًا إلى أن كرواتيا كانت أيضًا آخر منتخب سجل جوتا في مرماه بقميص البرتغال، عندما أحرز هدفه الدولي الأخير في مباراة ودية خلال يونيو 2024.

وشارك المشجعون في التكريم، إذ وقف الآلاف في الدقيقة 21 وصفقوا لجوتا، فيما رفع عدد منهم لافتات تحمل صورته وبالونات تحمل الرقم نفسه، في مشهد رافق احتفال المنتخب بالتأهل.

وأكد جونسالو راموس، صاحب هدف الفوز الذي منح البرتغال بطاقة العبور إلى دور الـ 16، أن ذكرى جوتا لا تزال حاضرة داخل معسكر المنتخب، وقال: «نتحدث عنه كل يوم.. إنه يمنحنا القوة».

وسبق أن كرم المنتخب البرتغالي جوتا أيضًا في مستهل مشواره بالمونديال، عندما عُرضت صورته بالأبيض والأسود على الشاشة العملاقة في ملعب هيوستن قبل مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية.