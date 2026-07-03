سكالوني.. 99 مباراة صنعت حقبة ذهبية للأرجنتين

يدخل ليونيل سكالوني مواجهة منتخب الأرجنتين أمام الرأس الأخضر في دور الـ32 من كأس العالم 2026 على أعتاب محطة تاريخية، إذ ستكون المباراة رقم 100 له على رأس الجهاز الفني، بعدما قاد «التانغو» إلى واحدة من أنجح الفترات في تاريخه، توج خلالها بلقب كأس العالم 2022، ولقبي كوبا أمريكا 2021 و2024.

وأكد سكالوني، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الرأس الأخضر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026، أن احتفالياته الشخصية لا تشغله بقدر تركيزه على المواجهة المقبلة، مشيدًا بمنتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، ونجح في بلوغ دور الـ32 دون أن يتلق أي خسارة.

وقال المدرب الأرجنتيني: «لم يخسروا أي مباراة، وكانوا يستحقون الفوز أمام السعودية، كما دافعوا بشكل جيد أمام إسبانيا، وقدموا مباراة قوية أمام أوروغواي، لذلك يجب علينا أن نحترمهم، وسنفعل ذلك».

وشهدت رحلة سكالوني مع المنتخب الأرجنتيني تحولًا كبيرًا، بعدما تولى المهمة مدربًا مؤقتًا عام 2018 عقب مسيرة كلاعب دافع خلالها عن ألوان لاتسيو وديبورتيفو لاكورونيا، قبل أن يفرض نفسه واحدًا من أنجح المدربين في تاريخ المنتخب.

وحقق سكالوني 72 انتصارًا خلال 99 مباراة قاد فيها المنتخب الأرجنتيني، مقابل 18 تعادلًا و9 هزائم، ليقترب من دخول نادي المدربين أصحاب 100 مباراة مع «التانغو».

وأشاد لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول، أحد العناصر الأساسية في نجاحات المنتخب تحت قيادة سكالوني، بالدور الذي لعبه المدرب في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه نجح في التعامل مع اللاعبين على المستوى الإنساني قبل الفني.

وقال دي بول: «الشيء الأكثر أهمية أننا لسنا مجرد لاعبي كرة قدم، بل بشر نملك الكثير من المشاعر بين الفرح والإحباط».

وأضاف: «إذا أدرك شخص مثل مدربنا ذلك، فستشعر بأنك في مكان أكثر أمانًا وراحة، وعندها يصبح من الأسهل أن تقدم أفضل ما لديك داخل الملعب».