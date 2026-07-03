تحليل| المرونة التكتيكية تُجهض انتفاضة كرواتيا وتهدي البرتغال الفوز

شهدت مباراة البرتغال وكرواتيا، التي حسمها المنتخب البرتغالي بهدفين مقابل هدف، صراعًا تكتيكيًا رفيع المستوى، تبادل فيه المدربان السيطرة وفرض الأسلوب على مدار شوطي اللقاء. فبينما دانت الأفضلية المطلقة للبرتغاليين في النصف الأول عبر حصار خانق للأطراف، انتفض المنتخب الكرواتي في الشوط الثاني متحررًا من قيوده الدفاعية ليقلب موازين الإثارة، غير أن الكلمة الأخيرة كانت للمرونة التكتيكية والقدرة على إدارة التحولات المعقدة، وهي التفاصيل الفنية الدقيقة التي حسمت المواجهة في نهاية المطاف.

وفي الشوط الأول، فرض المنتخب البرتغالي هيمنته مستندًا إلى أسلوب هجومي مباشر يعتمد على توسيع رقعة اللعب عبر الأطراف. وتمثلت الاستراتيجية البرتغالية في تفعيل جبهتين هجوميتين عبر انطلاقات بيدرو في الرواق الأيمن ورافاييل لياو في الرواق الأيسر، مع الاعتماد على الإرسال الطويل خلف ظهيري المنافس لاستغلال سرعة ثنائي الأطراف في المواجهات الفردية، فيما تولى برونو فيرنانديش مهمة بناء اللعب من الخلف، مشكلًا حلقة ربط نموذجية بين الخطوط، ما أتاح للبرتغاليين فرض سيطرتهم على منطقة المناورة.

ورغم هذا المد الهجومي، عجز المنتخب البرتغالي عن هز الشباك وترجمة أفضليته إلى أهداف، بسبب نمطية الأداء في الثلث الهجومي الأخير، إذ ظل كريستيانو رونالدو معزولًا في انتظار الكرات البينية والعرضيات، ما سهل مهمة الدفاع الكرواتي في فرض رقابة لصيقة عليه. كما افتقد البرتغاليون للحلول الابتكارية في التعامل مع العدد الكبير من الركلات الركنية التي حصلوا عليها، في ظل غياب التحركات الذكية داخل منطقة الجزاء، لتتحول إلى كرات سهلة التوقع.

وفي المقابل، عاب الأداء الكرواتي تباعد واضح بين خطوطه الثلاثة، ما أدى إلى انعزال تام للخط الأمامي وغياب التحضير الهجومي المنظم، ليفشل الفريق في تشكيل أي خطورة على المرمى البرتغالي طوال النصف ساعة الأولى، باستثناء محاولة فردية قادها المهاجم أنتي بوديمير، الذي استغل كرة مرتدة وسددها بجوار القائم.

وشهد الشوط الثاني تحولًا تكتيكيًا جذريًا في هوية المنتخب الكرواتي، الذي ظهر بوجه مغاير تمامًا بعد تحرره من قيوده الدفاعية، واندفع بجرأة نحو الأمام، متبعًا أسلوب ضغط متقدم على حامل الكرة في مناطق البرتغال، ما سمح له بتقارب الخطوط وصناعة زخم هجومي حقيقي في الثلث الأخير.

وشكلت الكرات العرضية السريعة والتحركات الطولية لخط الوسط مصدر الخطورة الأبرز لكرواتيا، وأسفرت عن تهديد المرمى البرتغالي في أكثر من مناسبة، قبل أن يترجم الفريق أفضليته بتسجيل هدف التقدم، الذي أشعل مجريات اللقاء.

وفي المقابل، واجه المنتخب البرتغالي صعوبة بالغة في استيعاب هذه الفورة الكرواتية خلال الربع الأول من الشوط الثاني، بعدما تراجع مردود خط وسطه دفاعيًا وفقد السيطرة مؤقتًا على منطقة المناورة. ومع ذلك، تجلت شخصية البرتغال التكتيكية في قدرتها على امتصاص الضغط وإعادة تنظيم الصفوف سريعًا، إذ عاد الفريق تدريجيًا إلى أسلوبه القائم على تفعيل الأطراف وتكثيف الهجمات المرتدة، واستعاد فاعليته الهجومية باختراق العمق الكرواتي الذي بدا مندفعًا، لينجح في إدراك التعادل ثم اقتناص هدف الفوز، وينهي المباراة بانتصار أكد مرونته التكتيكية في التعامل مع التحولات الصعبة.