هل ردد رونالدو «بسم الله» قبل ركلة الجزاء أمام كرواتيا؟

أثارت لقطة لكريستيانو رونالدو قبل تنفيذ ركلة الجزاء في مواجهة البرتغال وكرواتيا، ضمن دور الـ 32 من كأس العالم 2026، تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما رأى عدد من المتابعين أنه ردد عبارة «بسم الله» في اللحظات التي سبقت تسديد الكرة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول قائد منتخب البرتغال وهو يتمتم بكلمات قبل تنفيذ ركلة الجزاء، بينما اعتبر عدد من الجماهير العربية أنه كان يردد عبارة «بسم الله»، وهو ما ربطه متابعون بلقطات مشابهة ظهر فيها مع ناديه النصر السعودي.

وجاءت ركلة الجزاء في وقت كانت فيه البرتغال متأخرة بهدف دون رد سجله إيفان بيريسيتش لصالح كرواتيا، قبل أن يحتسب الحكم النرويجي إسبين إيسكاس ركلة جزاء للبرتغال في الدقيقة 65.

ونفذ رونالدو الركلة بنجاح، بعدما ظهر في اللقطة وهو يردد كلمات قبل التسديد، ليهز شباك الحارس دومينيك ليفاكوفيتش ويمنح منتخب بلاده هدف التعادل، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 80.

هذه العادة ظهرت مع رونالدو في أكثر من مناسبة، سواء مع النصر السعودي أو مع منتخب البرتغال، إذ يردد أحيانًا عبارات قصيرة قبل تنفيذ الركلات الثابتة، ويعتبرها بعض المتابعين جزءًا من روتينه الذهني قبل لحظات التسديد.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البرتغالي على نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ويضرب موعدًا مع المنتخب الإسباني، فيما ودع المنتخب الكرواتي منافسات البطولة.