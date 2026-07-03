البرتغال تقلب الطاولة على كرواتيا وتتأهب لإسبانيا

حجز المنتخب البرتغالي مقعده في الدور ثمن النهائي، ليضرب موعدًا مع المنتخب الإسباني في مدينة دالاس الأمريكية، عقب فوزه المثير على كرواتيا بهدفين مقابل هدف، بعد مباراة متقلبة الأطوار جرت بينهما فجر الجمعة على ملعب استاد تورنتو.

وبعد شوط أول سلبي، نجح إيفان بيريشيتش في افتتاح التسجيل لكرواتيا في الدقيقة (53)، لكن الرد البرتغالي جاء قويًا، حيث أدرك كريستيانو رونالدو التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة (67)، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، وتحديدًا عند الدقيقة (90+4)، نجح البديل غونزالو راموس في اقتناص هدف الفوز الثمين، مهديًا بلاده بطاقة العبور إلى مواجهة إسبانيا المرتقبة.

دخل الطرفان اللقاء، وكلاهما يسعى لتقديم أداء أقوى يعوض ظهوره المتواضع في دور المجموعات، وإثبات جدارته بالمنافسة على اللقب العالمي.

ومع إطلاق صافرة البداية، اندفع المنتخبان للهجوم، وتبادلا المحاولات بحثًا عن هدف مبكر يربك الحسابات، وجاءت المبادرة الأولى بنكهة كرواتية، حين سدد أنتي بوديمير كرة قوية استبسل الحارس ديوغو كوستا في التصدي لها، ليأتي الرد البرتغالي سريعًا بتسديدة صاروخية من برونو فيرنانديش، تألق الحارس دومينيك ليفاكوفيتش في إبعادها.

ومع مرور الدقائق، أحكم رفاق كريستيانو رونالدو قبضتهم على مجريات اللعب، وشنوا عددًا من الهجمات التي أجبرت الدفاع الكرواتي على التراجع الكامل لحماية منطقة الجزاء، وأهدر «الدون» فرصة محققة لافتتاح التسجيل عندما ارتقى لعرضية نموذجية من بيدرو، لكن الكرة مرت فوق رأسه بسنتيمترات قليلة إلى خارج الملعب. وواصل البرتغاليون زحفهم الهجومي، إلا أن التألق الاستثنائي للحارس الكرواتي وقف سدًا منيعًا أمام محاولات رونالدو ولياو وبيدرو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم السيطرة الميدانية الكبيرة للبرتغاليين.

وجاء الشوط الثاني مثيرًا منذ البداية، حيث بادر الكروات بالهجوم، وسدد ماتيو كرة صاروخية حولها الدفاع البرتغالي إلى ركنية، ولم تمض سوى ثماني دقائق حتى نجح الكروات في تسجيل الهدف الأول عبر إيفان بيريشيتش، الذي استفاد من تمريرة زميله جوسيب ستانيشيتش، بينما سجل نيكولا فلاسيتش هدفًا ثانيًا بعد ثلاث دقائق، لكنه ألغي بداعي التسلل.

وفي المقابل، نابت العارضة عن تسديدة بالغة القوة من لياو في رد قوي للبرتغاليين، ثم سجل رونالدو هدفًا ألغته راية التسلل، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لتحتسب ركلة جزاء للبرتغال بعد تعرض ريناتو فيغا للإمساك داخل منطقة الجزاء، لينفذها رونالدو بنجاح مسجلًا هدف التعادل.

وتواصلت الإثارة بتسجيل بيتار سوتشيتش هدفًا آخر، لكنه ألغي بداعي التسلل، قبل أن يسجل غونزالو راموس الهدف الثاني للبرتغال بضربة رأسية رائعة. وبينما كان الجميع ينتظر صافرة النهاية، وبعد وصول المباراة إلى الدقيقة (90+12)، سجل الكروات هدفًا آخر، لكنه ألغي بعد العودة إلى تقنية الفيديو، لوجود حالة تسلل، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال.