رونالدو يفك عقدة الأدوار الإقصائية في كأس العالم

نجح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في فك العقدة التاريخية التي لازمته طوال مسيرته المونديالية، مسجلًا أول هدف له على الإطلاق في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، وذلك خلال المواجهة التي جمعت البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 من مونديال 2026، ليؤكد "الدون" من جديد أن حاجز العمر ليس سوى رقم عابر في مسيرته الأسطورية، واضعًا بصمته في شباك المنافس وهو في سن 41 عامًا و147 يومًا.

وكان الهدف بمثابة تحطيم لرقم قياسي صامد، مسجل باسم زميله السابق والمدافع المخضرم بيبي، الذي كان قد اعتلى هذه الصدارة التاريخية في مونديال قطر 2022 عندما هز شباك سويسرا بعمر 39 عامًا و283 يومًا. وبذلك، يتجاوز رونالدو جيل العمالقة ويتربع منفردًا على عرش أكبر اللاعبين تسجيلًا في الأدوار الإقصائية بكأس العالم.

وتأتي مشاركة "الدون" في مونديال 2026 لتعزز حزمة من الأرقام القياسية التي يسطرها رونالدو في ظهوره المونديالي السادس، إذ لم يكتفِ بكونه أكبر لاعب يسجل في مباراة إقصائية، بل دخل التاريخ أيضًا كأول لاعب يهز الشباك في ست نسخ مختلفة ومتتالية من كأس العالم، كما عزز صدارته كأفضل هداف لمنتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم، متجاوزًا الأسطورة أوزيبيو، ومثبتًا أن شغفه بكرة القدم لا يزال متقدًا بالقوة نفسها التي بدأ بها قبل عقدين.